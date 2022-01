Quem é o jogador mais caro do mundo?

Brasileiro encabeça a lista de jogadores mais caros do mundo no início de 2022

O mundo do futebol movimenta milhões em dinheiro todos os anos com transações, empréstimos e contratações de jogadores de um time para outro. Alguns apresentam um valor muito superior, enquanto outros cultivam o seu valor de mercado através do desempenho nos gramados. Em 2022, o estudo feito pelo CIES Football Observatory (Centro Internacional de Estudo do Esporte) mostrou quem é o atual jogador mais caro do mundo.

Quem é o jogador de futebol mais caro do mundo?

Vinícius Junior, do Real Madrid é o jogador mais valioso do mundo, com o valor de mercado de 166 milhões de euros, o mesmo que R$ 1 bilhão. A pesquisa feita pelo CIES Football Observatory (Centro Internacional de Estudo do Esporte) foi divulgada no começo de janeiro de 2022, responsável por avaliar os números dos principais atletas das ligas da Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França.

Desde que se transferiu do Flamengo para o time espanhol, o brasileiro vem mostrando números impressionantes em campo tanto pelo Campeonato Espanhol, Copa do Rei como também pela Champions. Vini desbancou nomes como Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e Phil Foden, do Manchester City.

Além disso, o atacante é o único brasileiro entre os dez primeiros colocados. Gabriel Jesus, do City, aparece mais para trás. Dessa maneira, confira os 10 jogadores mais valiosos do mundo seguindo o estudo:

Vini Jr (Real Madrid) – € 166 milhões

Phil Foden (Manchester City) € 153 milhões

Erling Haaland (Borussia Dortmund) – € 142 milhões

Mason Greendwood (Manchester United) – € 134 milhões

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) – € 133 milhões

Jude Bellingham (Borussia Dortmund) – € 130 milhões

Alphonso Davies (Bayern de Munique) – € 122.3 milhões

Rúben Dias (Manchester City) – € 120.5 milhões

Pedri (Barcelona) – € 118 milhões

Frenkie de Jong (Barcelona) – € 115 milhões

Jogadores mais caros do mundo por posição

O site de pesquisa suíço também identifica os jogadores mais caros do mundo por posições, isto é, goleiros, defensores, atacantes e meias. Vinícius Júnior encabeça o ranking dos atacantes, enquanto Donnarumma é o goleiro mais valioso do mundo neste momento ao defende a Seleção da Itália e o PSG.

Confira posição por posição do ranking do CIES com os números atualizados.

Atacante – Vinícius Júnior (Real Madrid) – € 166 milhões/R$1 bilhão

Meia – Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) – € 133 milhões/R$843 milhões

Volante: Jude Bellingham (Borussia Dortmund) – € 130 milhões/R$824 milhões

Lateral: Alphonso Davies (Bayern de Munique) – € 122 milhões/R$773 milhões

Zagueiro: Rubén Dias (Manchester City) € 120 milhões/R$761 milhões

Goleiro: Gianluigi Donnarumma (PSG) – € 82 milhões/R$520 milhões

Como é feito o ranking de jogadores do CIES?

O centro de pesquisa internacional do CIES, localizado na Suíça, utiliza os seus algoritmos próprios para alcançar os números, independentes de cláusulas contratuais nos contratos de cada um dos jogadores.

Diferente de outros sites como por exemplo o do Transfermarkt, o CIES utiliza os dados de especialistas, enquanto portais usam de simples dados de internautas ou valores de transações para criar o ranking.

