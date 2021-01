Quem é Rui Costa? Conheça o novo diretor-executivo do São Paulo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Rui Costa será o novo executivo de futebol do São Paulo FC pelos próximos três anos. O dirigente assume logo depois da saída de Raí, no final de fevereiro. Costa tem acordo verbal com o Júlio Casares, presidente do clube, que passou os últimos dias à procura de um substituto para o ídolo Tricolor. Mas, quem é Rui Costa?

Ex-Atlético-MG e Grêmio, o dirigente soma trabalhos e formação de times competitivos ao longo de sua jornada. O executivo também ajudou na remontagem do elenco da Chapecoense, após o trágico acidente em 2016.

Acordo entre Rui Costa e São Paulo

O acordo entre as duas partes já existe, no entanto falta apenas a oficialização. À princípio, o contrato será válido por três anos, assim como o de Muricy Ramalho, que será coordenador técnico. O período equivale até o fim da gestão de Júlio Casares, novo presidente do clube.

Costa assume a vaga de Raí, ídolo do clube, mas que teve passagem questionada como dirigente. Embora a permanência de Diniz tenha sido um ponto elogiado no trabalho do ex-meia, os elogios só ocorreram quando o São Paulo estava embalado pela liderança do Brasileirão.

Outro questionamento no trabalho do ex-camisa 10 Tricolor é em relação às contratações. Durante o período em que Raí comandou o futebol do clube, muitas contratações aconteceram, mas poucas deram certo na equipe.

Quem é Rui Costa?

O início do trabalho de Rui Costa como dirigente de futebol começou no Grêmio. Na equipe gaúcha, o executivo ajudou na montagem do elenco que viria a conquistar a Copa do Brasil de 2016 e a Libertadores de 2017. Chegaram durante sua gestão, atletas como Wallace, Arthur, Pedro Rocha, Éverton Cebolinha, Pepê e Ferreirinha. Todos jogaram nas categorias de base do Imortal, e brilharam no profissional.

No entanto, Rui Costa não estava mais no clube, quando o time de Renato Gaúcho conquistou a América, em 2017. Após a desclassificação no torneio, no ano anterior, o executivo saiu da equipe gremista e foi para a Chapecoense.

Remontagem da Chape, após acidente

No time de Condá, ajudou na remontagem do clube, logo depois do trágico acidente aéreo na Colômbia. Entre o Natal e o Ano Novo de 2016, o dirigente contratou cerca de 25 jogadores para a equipe, inclusive Reinaldo, lateral do São Paulo.

No alviverde, Rui Costa venceu o Campeonato Catarinense e ainda faturou uma vaga na Libertadores, via Brasileirão.

Quem é Rui Costa: dirigente ainda passou pelos atléticos

Dois anos depois, o dirigente foi para o Athletico-PR, curiosamente, logo depois da saída de Fernando Diniz no cargo de treinador. No Furacão, o dirigente conquistou a Copa Sul-americana, mas acabou demitido em janeiro de 2019.

Então, após sair do Rubro-negro o dirigente foi para o Atlético-MG. No Galo, permaneceu apenas por 10 meses, mas levou jogadores como Hyoran, Guilherme Arana e outros de destaques na atual temporada do time.