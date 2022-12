Quem fez os gols de Portugal? Seleção Portuguesa faz 6 x 1 na Suíça

As seleções de Portugal e Suíça disputaram nesta terça-feira, 6 de dezembro, as oitavas de final na Copa do Mundo do Catar

Com Cristiano Ronaldo presente apenas no segundo tempo, Portugal venceu a Suíça por 6 a 1 nesta terça-feira, 6 de dezembro, nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. O elenco português carimbou o passaporte para as quartas, onde enfrentará Marrocos. Confira os gols de Portugal hoje e como foi a partida.

Placar jogo de Portugal hoje na Copa do Mundo

Portugal busca a sua primeira estrela na camisa. Essa é a oitava participação da equipe portuguesa no Mundial da FIFA, com destaque para a edição de 1966, quando foi terceiro lugar.

Os portugueses derrotaram a Suíça nesta terça-feira nas oitavas de final da Copa do Catar. Os gols de Gonçalo Ramos, três, Pepe, Guerreiro e Rafa Leão deram a vitória para Portugal ainda no primeiro tempo. Cristiano Ronaldo ficou no banco.

Escalação de Portugal: Diogo Costa; Rúben Dias, Pepe, Dalot, Guerreiro; William Carvalho, Bernardo Silva, Otávio; Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos e João Felix.

Escalação da Suíça: Sommer; Akanji, Schar, Rodríguez; Xhaka, Vargas, Edimilson Fernandes, Sow; Freuler, Shaqiri e Embolo.

No primeiro tempo Gonçalo Ramos mostrou porque é o substituto de Cristiano Ronaldo em Portugal. O atleta do Lisboa abriu o placar aos 16 minutos em forte chute de esquerda. Sem chances ao goleiro Sommer.

Gol de centroavante matador! Gonçalo Ramos entrou pra ser o definidor e não decepcionou. Um belo remate sem defesa para o goleiro! #POR pic.twitter.com/UYyxJyk5wa — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 6, 2022

As melhores chances dos suíços no primeiro tempo foram com Freuler e Shaqiri. Mas em ambas as oportunidades a defesa portuguesa apareceu para afastar o perigo. Gonçalo Ramos foi o destaque do time. Só deu Portugal.

Pepe, ídolo português da nação, também deixou o seu no placar contra a Suíça. O zagueiro ampliou a vantagem dos portugueses aos 32 minutos. Bruno Fernandes cobrou escanteio na direita e Pepe, de cabeça, encheu as redes.

Escanteio cobrado na cabeça do capitão Pepe, que subiu mais alto que a defesa da #SUI para ampliar para #POR ! pic.twitter.com/bYNqzNTXDn — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 6, 2022

No segundo tempo, Portugal apenas ampliou a sua vantagem sem maiores preocupações. Gonçalo ampliou o seu domínio e marcou o segundo contra a Suíça aos 5 minutos de etapa. Dalot serviu Gonçalo que, livre na área, apenas tocou para o gol por baixo do goleiro rival.

Cinco minutos depois foi a vez de Guerreiro anotar o dele na Copa do Mundo.

VIROU CHOCOLATE! Raphael Guerreiro faz o quarto para Portugal Reprodução: Globo/Sportv/ge/FIFA pic.twitter.com/X0kf98E8GB — Hora do Gol Esportes (@HoradoGol1) December 6, 2022

A Suíça conseguiu diminuir o placar com Akanji, responsável por marcar o único gol do elenco aos 12 minutos. Depois da cobrança de escanteio, a bola passou reto por todo mundo até o zagueiro aproveitar e encaçapar dentro das redes.

Sobrou tempo para Gonçalo Ramos anotar o terceiro no jogo, hat-trick., o único da Copa do Mundo no Catar. Aos 21 minutos, o atacante aproveitou o passe de João Felix para marcar o seu terceiro na partida, o quinto de Portugal nas oitavas de final.

O segundo tempo foi marcado pela entrada de Cristiano. O líder, entretanto, não foi tão efetivo como gostaria dentro de campo.

No finalzinho da etapa, Rafa Leão, jogador do Milan, deixou o seu. Aos 49, o atacante driblou bonito para chegar à área e, no cantinho esquerdo do goleiro, marcar o seu primeiro gol na Copa do Catar.

Placar final 6 a 1 para Portugal. Classificação garantida.

Portugal 6x1 Suíça ⚽️ Rafael Leão

🥾 Raphael Guerreiro pic.twitter.com/JdiX5X8qLS — Diário de Gols, infos e Stats | Olho no fixado 👀 (@DiarioGols) December 6, 2022

Jogos das quartas de final da Copa do Mundo

Oito seleções disputam as quartas de final da Copa do Mundo na sexta e sábado. Os embates serão realizados ao meio dia e 16h (Horário de Brasília).

Holanda x Argentina

Sexta-feira, 09/12 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Lusail

Croácia x Brasil

Sexta-feira, 09/12 às 12h (horário de Brasília)

Estádio Cidade da Educação

Marrocos x Portugal

Sábado, 10/12 às 12h (Horário de Brasília)

Estádio Al Thumama

Inglaterra x França

Sábado, 10/12 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Al Bayt

Quando é o próximo jogo de Portugal na Copa?

A Seleção de Portugal volta a jogar no próximo sábado, 10 de dezembro, às 12h (horário de Brasília), no Estádio Al Thumama, pelas quartas de final da Copa do Mundo no Catar.

Marrocos venceu a Espanha nos pênaltis também nesta terça-feira, garantindo a classificação direta para as quartas de final pela primeira vez na história. O elenco vem forte na disputa, com destaque para o goleiro Bono, Hakimi, Amrabat, Boufal e Ziyech.

A partida será transmitida ao vivo na Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, FIFA+ e no portal GE de graça.

