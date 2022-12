Espanha é eliminada da Copa do Mundo e web relembra declaração de técnico Luis Enrique

Espanhóis foram derrotados pelo Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar

A Espanha está eliminada da Copa do Mundo no Catar. Nos pênaltis, os espanhóis foram derrotados pela seleção do Marrocos nas oitavas de final nesta terça-feira, 6 de dezembro, depois de não acertarem nenhuma cobrança. Com o resultado, a web relembrou a entrevista do técnico Luis Enrique, 52 anos, sobre o seu elenco ser o melhor do mundo.

O que o técnico da Espanha falou antes da eliminação da Copa do Mundo?

A eliminação da Espanha na Copa do Mundo no Catar rendeu muitas brincadeiras para os torcedores brasileiros nas redes sociais. Mas não apenas pelo resultado e a eliminação dos espanhóis, mas pela entrevista do técnico Luis Enrique, que declarou que a Espanha era a melhor seleção da Copa.

Veja o trecho da entrevista de Luis na Twitch.

“Se há alguma seleção melhor que a Espanha? Futebolisticamente, não, claramente. Temos favoritas como a França e o Brasil, mas não surpreendem ninguém".

A Luis Enrique le preguntaron en Twitch si considera qué hay alguna selección mejor que la de España teniendo en cuenta lo visto hasta ahora en #Qatar2022 Esto respondió. pic.twitter.com/uoaAshjjpZ — Pollo (@ThomasZelazko) November 28, 2022

A repercussão não foi tão bem aceita pelos torcedores das outras seleções, em especial brasileiros. Ao fim das penalidades contra o Marrocos, torcedores aproveitaram para brincar com o resultado.

“Se há alguma seleção melhor que a Espanha? Claramente não. Talvez França e Brasil, mas não assustam ninguém.” - Luis Enrique, técnico da Espanha, 1 semana atrás. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/DTs5EwbW6N — Augusto Chidozie🇧🇷🇳🇬 (@1cesgusto) December 6, 2022

Luis Enrique, técnico da Espanha, em uma entrevista na semana passada: “Se há alguma seleção melhor que a Espanha? Falando de futebol, não. Temos as favoritas como a França e o Brasil, mas que não surpreendem ninguém.” pic.twitter.com/rJ9XioFkf3 — Joyce (@wyjoy_) December 6, 2022

O TÉCNICO LUIS ENRIQUE HOJE pic.twitter.com/NXhyJUNsbV — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) December 6, 2022

Não foi o Luis Enrique que jurou que a Espanha era a única a jogar bonito? Onde tá a beleza disso que eu não to vendo? — Julia Robita (@juliarobita) December 6, 2022

Quem é Luís Enrique?

Luís Enrique, agora com 52 anos, era um versátil jogador espanhol que conquistou notavelmente títulos da La Liga com o Real Madrid e o Barcelona.

Depois de cinco temporadas no Los Blancos, ele se juntou a seus rivais ferozes em 1996 e encerrou sua carreira de jogador no Camp Nou.

Depois de pendurar as chuteiras em 2004, Enrique voltou ao Barcelona quatro anos depois como técnico do Barcelona B, onde substituiu Pep Guardiola, que havia sido promovido ao time principal.

Enrique impressionou em sua primeira passagem como técnico e ingressou na Roma em 2011, mas sua passagem pela Itália não teve sucesso e ele saiu após apenas uma temporada.

Enrique voltou à sua terra natal em 2013 para assumir o comando do Celta de Vigo, da La Liga, levando-o ao nono lugar e garantindo a famosa vitória por 2 a 0 sobre o Real Madrid.

Essa campanha foi o suficiente para influenciar o Barcelona a nomeá-lo como técnico do time principal em 2014 e, apesar de um começo difícil, ele venceu a La Liga e a UEFA Champions League em sua primeira temporada no comando.

Enrique passou mais duas temporadas no Camp Nou, conquistando nove troféus no total, antes de decidir não renovar seu contrato com o clube em 2017.

Essa decisão significava que ele era o candidato perfeito para se tornar o novo técnico da Espanha após a Copa do Mundo de 2018.

Enrique renunciou temporariamente ao cargo de técnico da Espanha em junho de 2019, após perder a filha que lutava contra um câncer.

Uma série de ex-jogadores de Enrique prestaram homenagens, entre eles o ex-astro do Barcelona Lionel Messi. "Estamos com você, toda a força do mundo", escreveu o argentino a Enrique na época no Twitter.

Após essa notícia, houve dúvida se Enrique voltaria à gestão, mas foi anunciado em novembro de 2019 que ele voltaria a liderar a Espanha.

Quando é o jogo de Marrocos nas quartas da Copa?

A seleção de Marrocos volta a jogar no sábado, 10 de dezembro, contra o vencedor entre Portugal ou Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A partida vai ser no Estádio Al Thumama, ao meio dia, horário de Brasília.

A partida será transmitida ao vivo e com exclusividade pelos canais Globo e SporTV, além das plataformas Globo, SporTV, GloboPlay, GE e FIFA+

Essa é a primeira vez na história que Marrocos alcança as quartas de final. Se vencer, vai para as semifinais contra França ou Inglaterra, a depender do vencedor no duelo na chave.

