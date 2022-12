Pênaltis do Marrocos contra a Espanha na Copa e quando é o próximo jogo

Marrocos não cansa de surpreender! Após o empate no tempo regulamentar, a equipe venceu a Espanha nos pênaltis por 3 a 0 nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Os espanhóis não acertaram nenhuma cobrança, enquanto o goleiro marroquino consagrou-se. Assista os pênaltis do Marrocos.

Pênaltis do Marrocos - Placar 3x0

De maneira inacreditável, Marrocos despachou a Espanha da Copa do Mundo do Catar nos pênaltis. A equipe árabe venceu os espanhóis nesta terça-feira (06/12) por 3 a 0 na disputa das penalidades após os campeões não acertarem nenhuma das cobranças.

O goleiro Bono, camisa 1, foi o responsável por pegar as cobranças dos espanhóis.

No primeiro tempo, a equipe espanhola foi efetiva na marcação e conseguiu segurar as boas chances do Marrocos, enquanto buscaram jogo em todos os momentos com Morata, Pedri, Gavi e Asensio. No segundo tempo, o cenário se repetir, mas um jogo morno seguiu para a prorrogação sem gols marcados.

Pelos dois tempos extras, nenhuma das seleções conseguiu abrir o placar. Dessa maneira, a disputa de pênaltis iria definir o vencedor das oitavas de final em sua última rodada.

Sabiri foi o primeiro a bater para o Marrocos e acertou. Sarabia, vestindo azul, foi o primeiro da Espanha, mas teve o pênalti perdido após bater na trave. Ziyech converteu para a equipe árabe.

Soler, segundo da Espanha, teve o pênalti defendido por Bono. Na sequência, Benoun teve a penalidade defendida por Unai Simon. Confronto equilibrado.

Busquets, astro do Barcelona, também viu a sua cobrança ser defendida por Bono. Hakimi, para fechar, deu à vitória para os marroquinos e a inédita classificação.

Assista a cobrança de Hakimi, a última do Marrocos.

A tranquilidade do Hakimi metendo uma cavadinha no último pênalti e eliminando a Espanha de Luis Henrique. Esquece. Classificação histórica do Marrocos. pic.twitter.com/1RtLqbAfZF — Daniel Brasil (@danielpbrasil3) December 6, 2022

Por 3 a 0, o resultado dos pênaltis do Marrocos garantiu a classificação do elenco árabe para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar, fazendo história no futebol. A Espanha, campeã em 2010 na África do Sul, volta para a casa mais cedo e frustrada.

Quando é o próximo jogo do Marrocos?

Agora que passou das oitavas de final, Marrocos vai enfrentar o vencedor entre Portugal ou Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo será realizado no sábado, 10 de dezembro, às 12h (horário de Brasília) no Estádio Al Thumama, no Catar.

A partida entre os portugueses e suíços será realizada nesta terça, às 16h (Horário de Brasília), com transmissão da Globo, SporTV, GloboPlay, GE, canal do Casimiro e FIFA+. O vencedor vai jogar contra Marrocos nas quartas.

Se Marrocos ganhar as quartas, aí vai enfrentar nas semifinais França ou Inglaterra, a depender do vencedor no duelo.

