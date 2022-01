Quem ganhou a Copinha 2022: Palmeiras é campeão pela primeira vez

O Palmeiras foi quem ganhou a Copinha em 2022. Após vencer o Santos por 4 a 0 nesta terça-feira, 25/01, o Verdão confirmou o favoritismo na temporada para fechar a participação com chave de ouro. A conquista soma o primeiro troféu na competição, já que a equipe nunca venceu.

Quem ganhou a Copinha 2022

O Palmeiras é quem foi campeão da Copinha em 2022. Em jogo realizado em São Paulo, no Allianz Parque, contra o Santos em 25/01, o Verdão leva o troféu pela primeira vez na história do torneio.

O time campeão do Palmeiras, comandado pelo técnico Paulo Victor, foi para campo nesta terça-feira com Mateus; Garcia, Naves, Lucas Freitas; Fabinho, Vanderlan, Giovani, Pedro Bicalho; Endrick, Gabriel Silva, Jhonathan

Primeiro tempo da final da Copinha

Foram necessários apenas seis minutos para o Palmeiras mostrar como e porque chegou até a grande final da Copinha na temporada. Endrick, destaque do alviverde com apenas 15 anos e eleito o craque da Copinha, acertou em cheio as redes de Diógenes em passe de Vanderlan.

O Palmeiras, entretanto, não parou por aí. Marcou o segundo aos 11 com Giovani em belíssimo gol que encobriu o goleiro do Santos. Cinco minutos depois, Gabriel Silva ampliou o placar para o alviverde em cobrança de falta. Com confiança, o time da casa manteve-se no controle por toda a etapa, enquanto o Santos sequer conseguiu chegar ao outro lado.

Gabriel Silva, aos 22 minutos, ainda teve uma nova chance de aumentar o placar, mas a bola acabou parando na trave de Diógenes. Endrick, aos 35, tentou o quarto gol do Porco, mas bateu cruzado para fora.

A única boa chance do Santos saiu dos pés de Rwan aos 36 minutos ao tentar finalizar de primeira, mandando ao lado do gol de Mateus. Para piorar a situação, Derick foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo em falta em Giovani.

Segundo tempo da final da Copinha

Em desvantagem tanto no placar como em campo, o Santos buscou melhora a sua postura nos gramados. Teve boa chance aos 2 minutos com Fernandinho, mas sem sucesso. Sem movimentação do Peixe, não demorou para o Palmeiras tomar o controle novamente da partida.

Aos 5 minutos, Vanderlan recebeu no lado esquerdo e, em passe para Gabriel Silva, o jovem de cabeça acertou as redes pela segunda vez para ampliar o placar da final da Copinha. No mesmo instante, o VAR analisou a marcação mas confirmou.

A boa chance do Santos no segundo tempo saiu aos 18 minutos com Ed Carlos em chute de fora da área, com o goleiro Mateus espalmando para livrar o elenco verde do perigo. O Palmeiras, por outro lado, não deixou de atacar ou sequer livrou o adversário em momento algum, com Endrick e João Pedro pressionando na busca pelo quinto gol.

Gabriel Silva teve tempo de marcar o terceiro gol no jogo, mas a arbitragem anulou no mesmo instante por impedimento na jogada em cruzamento de Vitinho.

Com o tempo extra, o Santos não conseguiu virar o jogo e o placar final da partida em 4 a 0 para o Palmeiras concedeu a vitória ao alviverde. Este é o primeiro título da Copinha na história do elenco.

É CAMPEÃO! 🏆

MAIS UMA PÁGINA HISTÓRICA FOI ESCRITA: A COPA SP É NOSSA! 🟢⚪️ E AGORA? 👉 #TemCopinhaTemMundial! 😉#AvantiPalestra pic.twitter.com/ehZLqEC604 — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) January 25, 2022

A Copinha de 2022 tem premiação?

O vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior não ganha uma premiação em dinheiro. Seguindo o regulamento, a Federação Paulista de Futebol informa que o campeão receberá somente a taça dourada da 52ª edição, enquanto o perdedor garante o troféu de prata de vice.

Além disso, cada um dos jogadores recebe uma medalha de ouro, incluindo comissão técnica e profissionais da equipe de jogadores. Leia a seguir o trecho do regulamento:

“Aos atletas campeões e vice-campeões da 52ª Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, bem como aos componentes das comissões técnicas destes Clubes serão entregues, individual e pessoalmente, 40 (quarenta) medalhas representativas de ouro e de prata”.

Quem são os maiores campeões da Copinha?

O Corinthians, com dez títulos, é o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O alvinegro conquistou também a taça da primeira edição do torneio, marcado na história do clube.

Também aparecerem na lista nomes como Internacional, que ganhou em 2020, Fluminense, São Paulo e Flamengo com quatro taças cada, além do Atlético-MG, Portuguesa e Vasco.

Confira todos os campeões da Copinha e a lista completa.

Corinthians – 10 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017) Internacional – 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020) Fluminense – 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989) São Paulo – 4 títulos (1993, 2000, 2010 e 2019) Flamengo – 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018) Santos – 3 títulos (1984, 2013 e 2014) Atlético-MG – 3 títulos (1975, 1976 e 1983) Portuguesa – 2 títulos (1991 e 2002) Ponte Preta – 2 títulos (1981 e 1982) Nacional-SP – 2 títulos (1972 e 1988) Palmeiras – 1 título (2022) Cruzeiro – 1 título (2007) Marília – 1 título (1979) Juventus – 1 título (1985) Vasco – 1 título (1992) Guarani – 1 título (1994) América-MG – 1 título (1996) Lousano Paulista – 1 título (1997) Roma Barueri – 1 título (2001) Santo André – 1 título (2003) América de Rio Preto – 1 título (2006) Figueirense – 1 título (2008)

Quem é o artilheiro da Copinha?

Werik, do Oeste, e Figueiredo, do Vasco, compartilham a ponta da artilharia na Copinha em 2022 com oito gols marcados cada. Os números são válidos desde a fase de grupos até o mata-mata, até onde alcançarem.

Também aparecem na lista Lucas e Rwan, do Santos, com seis gols cada, e Endrick Felipe, o destaque do Palmeiras este ano com 5 gols marcados.

