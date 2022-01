Prêmio Dener 2022: confira os gols mais bonitos da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é conhecida por revelar grandes craques ao cenário nacional e internacional do futebol. Nomes como Neymar, Gabriel Jesus e Weverton já passaram pelos gramados da competição de base. É por isso que a organização do evento celebra cada gol marcados e premia, através de votação, o mais bonito da fase. Conheça o Prêmio Dener e saiba como funciona, onde votar e quem são os vencedores na Copinha 2022.

Entenda o que é o Prêmio Dener na Copinha

O Prêmio Dener celebra o gol mais bonito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Através de votação com o público, marcações são escolhidas e consideradas as mais belas. A premiação começa com as categorias, desde as três rodadas da fase de grupos até segunda e terceira rodada, oitavas de final, quartas, semifinal e final. No fim do campeonato, cada um dos vencedores das fases será escolhido o gol mais bonito da Copinha.

O portal Globo Esporte é quem disponibiliza as votações através de seu site oficial. O portal oferece quatro ou mais opções de gols e, a partir daí, a torcida se organiza para escolher qual é o gol mais bonito daquela fase.

A premiação leva o nome do ex-jogador Dener, campeão da Copinha em 1991 com a Associação Portuguesa de Desportos, ou somente Portuguesa. O atleta tornou-se protagonista da conquista com dribles e muitos gols. Daí, surgiu a oportunidade de homenagear o jogador que muito marcou em campo na Copa São Paulo.

Dener passou por Portuguesa, Grêmio e Vasco, onde se tornou um dos maiores ídolos. Ele se despediu aos 23 anos após um triste acidente de carro enquanto viajava do Rio para São Paulo.

Quais gols foram eleitos os mais bonitos na Copinha?

O portal GE oferece todos os vencedores de cada uma das categorias do Prêmio Dener na Copa São Paulo de Futebol Júnior, assim como a parcial da votação e os concorrentes.

Todos os gols são levados em conta, enquanto os considerados mais bonitos e habilidosos entre a jogada ganham espaço na votação. Confira a seguir cada uma das marcações que ganharam o prêmio.

Gol mais bonito da primeira rodada

Com 48,84% dos votos, o gol de Rwan Seco, do Santos, foi quem ganhou o prêmio de gol mais bonito pela primeira rodada.

Pelo grupo 8, com a cidade-sede em Araraquara, o Santos enfrentou o Operário, do Paraná, e venceu por 2 a 1 com gols de Rwan e Andrézinho para o time paranaense.

Andrézinho do Operário teve 48,48% e Raynan, do Desportivo Brasil, com 0,7%.

Assista ao gol de Rwan na primeira rodada.

Segunda rodada da fase de grupos

Pela segunda rodada, novamente o Santos é quem levou a categoria de gol mais bonito. Desta vez Weslley Patati é quem levou o título.

Contra o Rondoniense, o time santista venceu por 3 a 0 com dois gols seus e outro de Rwan. O jovem teve 48,26%, de acordo com apurações do portal GE, enquanto Endrick, do Palmeiras, teve 34,48%.

Em terceiro lugar ficou Bruno, do Paulista, com 8.62%.

Assista ao gol de Weslley na segunda rodada.

Gol mais bonito da terceira rodada

O Santos já pode pedir música no Fantástico. Pela terceira vez, o Peixe teve outro jogador com o gol mais bonito da Copinha, eleito pela terceira rodada da fase de grupos.

Lucas Barbosa foi a preferência do público no portal do GE com 54,09 %. Kaio, do Coritiba, ficou em segundo lugar com 23.25% e Reidiner, do Ituano, em terceiro com 9%.

Assista ao gol de Lucas na terceira rodada.

Quem fez o gol mais bonito da segunda fase

Começando a fase eliminatória, o São Paulo é quem arrebatou o prêmio de gol mais bonito da categoria. Pela segunda fase, o Tricolor venceu o EC São Bernardo por 3 a 0 com gols de Maioli, Caio e Léo.

O jovem do São Paulo ganhou com 46,54% dos votos. Rodrigo Varanda, do Corinthians, ficou em segundo com 26,49% enquanto Kevin, do Paraná, terminou em último com 14.09%.

Confira o gol de Léo do São Paulo.

Gol mais bonito da terceira fase

Wendel Lessa, do Botafogo, foi o grande vencedor do gol mais bonito da terceira fase. Em partida contra o Taubaté nas eliminatórias, Wendel conquistou 45,46% dos votos. O gol foi marcado no tempo normal, com a partida seguindo para as penalidades e dando a vitória ao time carioca.

Romero, do Taubaté, marcou na mesma partida e também foi indicado na categoria. No entanto, teve apenas 44,44% na votação online. Cauã Santos, do Novorizontino, teve 6.16% e Matheus Araújo, do Corinthians, fechou com 3.94%.

Assista ao gol de Wendel na Copinha.

Qual é o gol mais bonito das oitavas de final

Figueiredo, o artilheiro da Copinha pelo Vasco em 2022, é quem ganhou o prêmio de gol mais bonito nas oitavas de final da temporada. O Vasco enfrentou o São Paulo, mas acaobu sendo derrotado por 4 a 2 e foi desclassificado da competição.

Ainda assim, sobrou tempo para Figueiredo ganhar 53,48% dos votos e ganhar a chance de disputar o gol mais bonito ao fim do torneio. Lucas Barbosa, em segundo lugar, teve 44.23% e Vitor Roque, do Cruzeiro, ficou com 1.59%.

Assista ao gol de Figueiredo, do Vasco, nas oitavas.

Gol mais bonito das quartas de final no Prêmio Dener 2022

A categoria quartas de final ainda será decidida. Três jogadores disputam o prêmio e a oportunidade de concorrer ao troféu no fim da competição entre os adversários.

São eles Rwan Seco, do Santos em partida contra o Mirassol, Lucas Pires, também do Santos, e Endrick, do Palmeiras, contra o Oeste nas oitavas.

Como votar no Prêmio Dener da Copinha?

Para votar no Prêmio Dener é necessário acessar o portal Globo Esporte (www.ge.globo.com/sp/futebol/premio-dener), onde e como quiser. O site é o responsável por organizar a competição e, por isso, realiza e recebe as votações dos jogadores.

Basta acessar o portal de graça, clicar na página de votação, escolher qual o gol mais bonito da fase eliminatória, assinalar a opção do voto e por fim torcer pelo seu concorrente.

Quando vai ser a final da Copinha 2022?