Quem vai ser o novo técnico do Inter? Confira os nomes disponíveis

Depois de uma temporada decepcionante sob o comando do uruguaio Diego Aguirre, o Internacional procura no mercado um bom nome para assumir o comando do elenco no ano que vem e que, principalmente, coloque o time para brigar na parte de cima da classificação. Bons nomes estão disponíveis no mercado, resta saber quem será o novo técnico do Inter em 2022.

Internacional confirma saída de auxiliar técnico

Com o fim da temporada, o Internacional passou a estudar antecipadamente todas as mudanças que precisa realizar no elenco para o ano que vem. Isso incluiu dar fim ao trabalho de Diego Aguirre, uruguaio que assumiu o time em junho e terminou o Brasileirão no cargo. Porém, em 15 de dezembro de 2021, o Inter anunciou através das redes sociais o desligamento do profissional, desejando toda a sorte em seus novos trabalhos.

Aguirre comandou o elenco por 35 jogos, sendo 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas incluindo Libertadores e Série A do Campeonato Brasileiro. Esta foi a segunda passagem pelo clube gaúcho, sendo a primeira em 2015.

Se o time já não tinha treinador, agora outra notícia abalou ainda mais os torcedores do Colorado. Isso porque o clube anunciou na quarta-feira, 22/12, que Osmar Loss foi desligado do cargo de auxiliar técnico. Confira a nota divulgada em site oficial:

“O Sport Club Internacional comunica que o Auxiliar Técnico Osmar Loss não seguirá no clube para a próxima temporada. Contratado em novembro de 2020, ele tem contrato se encerrando em dezembro de 2021 e o vínculo não será renovado. Osmar já teve passagens pelas categorias de base do clube e pelo grupo principal. O Clube agradece pelo profissionalismo de sempre e deseja sorte e sucesso na sequência de sua carreira”.

Hernan Crespo pode ser o novo técnico do Inter em 2022?

Sem clube desde que foi demitido do São Paulo em 13 de outubro de 2021, o argentino Hernán Crespo, ex-jogador e agora técnico de 46 anos, pode ser o novo técnico do Internacional.

Enquanto atleta, Crespo teve passagens por River Plate, Parma, Lazio, Inter de Milão, Chelsea, Milan e Genoa, além de defender a Seleção da Argentina.

Como treinador, começou nas categorias de base do Parma logo após pendurar as chuteiras. Depois, passou pelo Moderna, Banfield e o Defensa y Justicia, onde ganhou a Copa Sul-Americana em 2020.

Em março do ano seguinte, foi contratado pelo São Paulo, onde conseguiu tirar o clube da fila de espera ao vencer o Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Porém, no Brasileirão, Crespo não obteve resultados satisfatórios e foi desligado do cargo.

Alexander Medina novo técnico?

Com boas experiências com uruguaios, o Internacional tem na mira Alexander Medina, de 43 anos. Atualmente é o técnico do Talleres, da Argentina, que estuda de todas as maneiras propostas para manter o profissional por mais uma temporada.

De acordo com o portal Gaúcha Zero Hora, Medina não deu o sinal verde para o Colorado, enquanto aguarda para saber qual será a ideia que o time argentino tem para mantê-lo no cargo.

Medina, também ex-jogador, começou a trabalhar como treinador nas categorias de base do Nacional do Uruguai, evoluindo para a equipe principal em 2018, onde permaneceu somente um ano. Em 2019 foi contratado pelo Talleres, onde permanece até hoje. Ele conquistou o vice-campeonato da Copa da Argentina e foi cotado para assumir a Seleção do Uruguai.

Eduardo Domínguez foi procurado pela Diretoria do Intercional

Assim como Medina, o argentino Eduardo Domínguez também não deu resposta positivo ao Internacional sobre a proposta apresentada pelo time para o ano que vem.

Treinando o Colón desde março de 2020, Domínguez, de 43 anos, entregou o cargo e já avisou a diretoria argentina que não vai continuar. Em seu currículo estão passagens por Huracán, o Nacional do Uruguai e o próprio Colón por duas vezes, a primeira em 2017 e depois em 2020, onde conquistou o título do Campeonato Argentino.

Agora, além de ser desejado pelo Internacional, ele também tem proposta do Boca Juniors, o que pode ser muito tentador para a sua carreira.

Paulo Sousa na mira para ser o novo técnico do Inter

O Internacional também pode repatriar um português para ser o seu técnico no ano que vem. De acordo com o jornalista André Hernan, do portal Globo Esporte, Paulo Sousa está nos planos da diretoria gaúcha.

Além do Internacional, Paulo também está no radar do Flamengo, que também procura um treinador para a nova temporada do futebol. O Colorado chegou a encaminhar a proposta, enquanto aguarda a resposta.

Sousa, de 51 anos, atualmente é treinador da Seleção da Polônia. Porém, em seu currículo, tem passagens pela Seleção de Portugal como adjunto, depois como treinador o QPR, Swansea, Leicester, Videoton FC, Maccabi Tel Aviv, Basel, Fiorentina, TJ Quanjian, Bordeaux e por fim a Polônia.

O comandante tem muita experiência em sua bagagem, mas nenhuma com o futebol brasileiro.

Fernando Diniz está livre no mercado

Após deixar o comando do Vasco em novembro, Fernando Diniz, de 47 anos, está disponível no mercado para ser treinador de qualquer outro clube que mostrar uma proposta.

Experiente com o futebol brasileiro, Diniz tem passagens por Botafogo-SP, Audax, Paraná, Oeste, Guarani, Athletico-PR, São Paulo, Fluminense, Santos e por fim o Vasco, o seu último trabalho enquanto disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

Seu trabalho no São Paulo foi arduamente criticado, tendo 77 jogos com 36 vitórias, 20 empates e 21 derrotas. Depois, contratado pelo Santos para evitar uma maior crise, também não foi bem, permanecendo somente quatro meses. Agora, está livre no mercado e pode ser uma opção para a Diretoria do Inter.

Roger Machado novo técnico do Inter?

O comandante de 46 anos pode não ser um dos favoritos da torcida, mas conhece o bom futebol brasileiro como ninguém.

Roger foi desligado do Fluminense em agosto depois de não apresentar os resultados que a Diretoria esperava em campo. No entanto, a demissão gerou polêmica entre os torcedores, onde muitos não concordaram com a decisão.

Em seu currículo, constam trabalhos no Grêmio, Juventude, Novo Hamburgo, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e por fim o Fluminense em 2021.

