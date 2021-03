Racing x River Plate: onde assistir a final da Supercopa Argentina (04/03)

Nesta quinta-feira (04), Racing e River Plate se enfrentam a partir das 22h10 (horário de Brasília), no Estádio Único de Santiago del Estero, na final da Supercopa Argentina 2019/2020. A competição reúne os vencedores da Copa Argentina e Superliga Argentina. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Racing x River Plate: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam as equipes para o jogo?

Pelo Campeonato Argentino, o Racing aparece em 11º lugar no grupo A com dois pontos, ou seja, conquistou dois empates e uma derrota. Dessa maneira, o time deve entrar em campo nesta quinta com tudo para começar o ano de 2021 com o pé direito. Então, para o confronto de hoje, Eugenio Mena e Orbán não aparecem na convocação oficial.

Enquanto isso, o River Plate está em terceiro lugar também no grupo A com seis pontos. Ao todo, venceu dois jogos e perdeu. Grande favorito para levar o Campeonato, a equipe de Gallardo também é tida como queridinha para vencer o duelo de hoje. Assim, em seu plantel, o técnico não tem Pinola.

Possíveis escalações

Possível Racing: Arias; Melgarejo, Orbán, Sigali, Domínguez; Miranda, Nery, Rojas, Chancalay; Copetti, Reniero.

Possível River Plate: Armani; Díaz, Martínez, Rojas; Angileri, Pérez, Vigo, De La Cruz, Carrascal; Suárez, Borré.

Últimos jogos de Racing e River Plate

Pela terceira rodada do Campeonato Argentino, o Racing ficou no empate sem gols contra o Estudiante jogando fora de casa no domingo (28). Do outro lado, o River venceu o Club Atlético Platense por 1 a 0.

