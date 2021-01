Rangers x Celtic: onde assistir ao jogo do Campeonato Escocês (02/01)

Rangers e Celtic protagonizam neste sábado (02), às 09h30, no Ibrox Stadium, um dos maiores clássicos do futebol. Conhecido como Old Firm, o clássico escocês realmente movimenta o país, visto que as torcidas possuem uma grande e histórica rivalidade. A partida é válida pela 22ª rodada na primeira fase do Campeonato Escocês. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Rangers x Celtic: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 09h30 (Horário de Brasília).

+ Como Eduardo Coudet transformou a equipe do Celta de Vigo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Além da gigantesca rivalidade dentro e fora de campo existente entre as duas equipes, elas também disputam a liderança no campeonato.

Ademais, o Rangers aparece em primeiro lugar na tabela, com cinquenta e nove pontos. Ao todo, venceu dezenove jogos e empatou dois, sem perder nenhum. Na Liga Europa, então, enfrenta o Antwerp.

Enquanto isso, o Celtic aparece na vice-liderança, com quarenta e três, somando treze vitórias, quatro empates e uma derrota. Com dezesseis pontos a menos, vai ser difícil para o time visitante tomar a liderança do grande rival.

Possíveis escalações de Rangers x Celtic

Ao time comandado por Steven Gerrard, ídolo do Liverpool, a equipe deve ser a mesma do jogo anterior.

Provável Rangers: McGregor; Barisic, Helander, Goldson, Tavernier; Aribo, Davis, Kamara; Roofe, Morelos, Hagi.

Ao time visitante, nenhuma nova baixa no elenco. Entretanto, o técnico Lennon deve optar por uma escalação 100% titular, já que a partida é muito importante para os torcedores.

Provável Celtic: Barkas; Frimpong, Jullien, Ajer, Laxalt; Soro, Turnbull, Christie, McGregor; Edouard, Griffiths

Confira os jogos da rodada do Campeonato Escocês

Além disso, outros cinco jogos também acontecem durante o fim de semana pela 22ª rodada da primeira fase pela Scottish Premiership. Ademais, nenhum deles possui transmissão.

Ross County x St. Johnstone – 12h

Hibernian x Livingston – 12h

Hamilton x Motherwell – 12h

Aberdeen x Dundee United – 12h

Kilmarnock x St. Mirren – 12h