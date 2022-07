RB Salzburg x Ajax: onde assistir e horário do amistoso (19/07)

Cumprindo a agenda de amistosos na pré-temporada, as equipes de RB Salzburg x Ajax se enfrentam nesta terça-feira, 19 de julho, a partir das 13h30 (Horário de Brasília). Viajando pela Áustria, o confronto vai ser na Saalfelden Arena, com transmissão ao vivo pela televisão. Confira todas as informações a seguir e saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir RB Salzburg x Ajax hoje?

O canal da ESPN 4 e o Star + transmitem o jogo do RB Salzburg x Ajax hoje, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), nesta terça-feira, em amistoso internacional na pré-temporada.

Sem transmissão pela televisão aberta, o confronto de futebol hoje vai passar apenas no canal da ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura. É necessário o torcedor obter a emissora em sua programação para curtir o jogo ao vivo no televisor.

Online, o jogo entre RB Salzburg x Ajax será transmitido no Star +, serviço de streaming, através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Onde assistir RB Salzburg x Ajax hoje: ESPN 4 e Star +

Local: Saalfelden Arena, na Áustria

Como estão RB Salzburg x Ajax na pré-temporada?

Como o seu campeonato nacional é bem curto, o RB Salzburg tem disputado amistosos desde o mês de junho, incluindo grandes times do cenário europeu como o Olympiacos, CSKA Sofia e Légia Varsovia. Agora, em julho, já enfrentou o Antwerp e o Feyenoord, ambos com derrota. Agora, tem pela frente um grande adversário para testar os seus jogadores e o esquema tático.

Do outro lado, o Ajax também tem jogado grandes amistosos na pré-temporada desde que tornou-se campeão austríaco e consequentemente o vencedor da temporada. Disputou contra o Meppen, Paderborn, NK Lokomotiva, e o KAS Eupen, no último dia 15, sexta-feira, no calendário da pré-temporada. Agora, busca a vitória para encaminhar-se ao bom início da nova temporada.

Quando começa a temporada de futebol na Europa

O torcedor aguarda ansiosamente o início da nova temporada no futebol da Europa. Os principais campeonatos como o Francês, Espanhol, Alemão, Inglês e Italiano estão marcados para a primeira semana de agosto, mas em datas diferentes.

O Campeonato Holandês vai começar em 5 de agosto, com o calendário completo da competição já estipulado pela organização nacional de futebol. O Ajax é o atual campeão holandês, pronto para buscar mais uma taça este ano.

Já o Campeonato Austríaco começa bem antes do que o esperado. Em 22 de julho, a competição favorita do povo austríaco vai começar! Serão 22 rodadas com doze equipes na primeira divisão, incluindo o RB Salzburg.

É importante ressaltar que os calendários das principais competições no futebol sofreram alterações devido a Copa do Mundo da FIFA, no Catar. A competição será realizada em novembro e dezembro, e não no meio do ano como geralmente acontece.

