Real Valladolid x Betis: onde assistir a Copa do Rei e horário (05/01)

Com transmissão ao vivo, as equipes de Real Valladolid x Betis se enfrentam nesta quarta-feira, 05/01, com a bola rolando às 16h (horário de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Rei no Estádio José Zorrilla. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Real Valladolid x Betis: O canal ESPN, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa do Rei ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio José Zorrilla, cidade de Valladolid, na Espanha

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Disputando a segunda divisão do Campeonato Espanhol, o Real Valladolid aparece em terceiro lugar com 40 pontos, isto é, venceu na temporada doze jogos, empatou outros quatro e perdeu seis. Por isso, entra em campo com todo o gás necessário buscando mais um triunfo em sua campanha para, quem sabe, correr atrás do título.

Enquanto isso, o Betis também está em terceiro lugar na primeira divisão do futebol espanhol com 33 pontos, contabilizando dez triunfos, três empates e seis derrotas na temporada. Mostrando bom desempenho em campo nas últimas rodadas, tenta buscar outro triunfo no jogo de hoje mesmo fora de casa.

Escalações de Real Valladolid e Betis:

Nenhuma das equipes tem novas baixas para o jogo desta quarta-feira, o que promete fazer com que o confronto seja equilibrado.

Real Valladolid: Masip; Pérez, Sánchez, Yamiq, Nacho; Aguado, Villa; Roque Mesa, Plata; Plano, Weissman

Betis: Silva; Bellerín, Bartra, Victor Ruíz, Álex Moreno; Guardado, Carvalho; Lainez, Canales, Juanmi; Willian José

