Real Valladolid x Huesca: onde assistir e escalações do jogo (29/01)

Real Valladolid e Huesca se enfrentam nesta sexta-feira (29), às 17h, no Estádio José Zorrilla, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para se afastar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Real Valladolid x Huesca: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Premium, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Real Valladolid x Huesca

A equipe do Valladolid possui uma vasta lista de desfalques para o confronto de hoje, sendo Kiko Olivas, Marcos André, Raúl Carnero, Javi Sánchez, Janko e Emeterio todos lesionados. Já Roque Mesa cumpre suspensão.

Segundo a convocação oficial do clube, Jota, recentemente recuperando da covid-19, também está fora.

Possível Valladolid: Masip; Peréz, Joaquín, Bruno, Nacho; Alcaraz, Míchel; Villa, Plano, Orellana, Weissman.

Ontiveros cumpre suspensão e por isso não pode ser escalado no time visitante. Já Ramírez e Mosquera continuam sendo baixas por estarem machucados.

Possível Huesca: Fernández; Pulido, Silva, Siovas; Pablo Maffeo, Doumbia, Seoane, Galan; Escriche, Okazaki, Rafa Mir.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também traz outros jogos pela vigésima primeira rodada do Campeonato Espanhol. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Eibar x Sevilla – Sábado – 10h

Real Madrid x Levante – Sábado – 12h15

Valencia x Elche – Sábado – 14h30

Villarreal x Real Sociedad – Sábado – 17h

Getafe x Alavés – Domingo – 10h

Cádiz x Atlético de Madrid – Domingo – 12h15

Granada x Celta de Vigo – Domingo -14h30

Barcelona x Ath. Bilbao – Domingo – 17h

Betis x Osasuna – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Real Valladolid aparece em 16ª posição com vinte pontos. Dessa maneira, venceu quatro jogos, empatou oito e perdeu também oito. Se vencer a partida de hoje, consegue subir na tabela e afastar-se da zona da degola, sendo o principal objetivo.

Enquanto isso, o Huesca é o lanterna da competição, com apenas treze pontos em 20º. Com apenas uma vitória no Campeonato Espanhol, a equipe visitante busca a vitória seja como for. Entretanto, mesmo com os três pontos, não altera a sua posição, já que possui um ponto a menos que o Elche, em 19º.