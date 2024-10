Resultado Bola de Ouro 2024: Rodri é eleito melhor do mundo

O craque espanhol Rodri, jogador do time inglês Manchester City, ganhou o prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do mundo do ano de 2024. A estrela espanhola recebeu o prêmio durante a cerimônia da Bola de Ouro, realizada na noite de segunda-feira na capital francesa, Paris.

Rodri vence Vini Jr. e ganha Bola de Ouro 2024

Rodri jogou 63 partidas na última temporada, marcando 12 gols e dando 14 assistências, e venceu a Premier League, o Mundial de Clubes, a Supercopa Europeia e a Eurocopa com a Espanha.

O jogador de 28 anos recebeu o icônico troféu de ouro no palco das mãos do ex-atacante do City e vencedor da Bola de Ouro de 1995, George Weah.

Vale ressaltar que todos esperavam que Vinicius ganhasse o prêmio, mas sua perda da Bola de Ouro vazou horas antes da cerimônia, o que fez o Real Madrid cancelar sua viagem a Paris em apoio ao jogador.

Após uma campanha 2023/24 extremamente impressionante, na qual inspirou o Real Madrid ao título da La Liga e da Liga dos Campeões, Vinicius Jr, que está classificado como o número 1 na lista da FourFourTwo dos melhores jogadores do mundo no momento, rapidamente surgiu como o favorito para a coroa conforme a temporada progredia. Mas, o favoritismo não se consolidou.

