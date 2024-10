Na Globo? Onde assistir Bola de Ouro 2024 e horário do resultado

Na Globo? Onde assistir Bola de Ouro 2024 e horário do resultado

A premiação Bola de Ouro 2024 ocorre na segunda-feira, 28 de outubro, em Paris, França, no icônico Théâtre du Châtelet, a partir das 16h (de Brasília). A cerimônia deste ano homenageará o futebol masculino e feminino, celebrando jogadores de destaque que se destacaram em campo. Saiba onde assistir.

Quando e onde será a Bola de Ouro 2024?

A Bola de Ouro 2024 será transmitida para o mundo todo, mas no Brasil o público poderá acompanhar o resultado da premiação através TNT, na TV fechada, e Max, no serviço de streaming, e tempo real do ge. O evento vai começar às 16h.

A TV Globo não fará a transmissão.

Siga as páginas oficiais do Ballon d'Or no Twitter, Instagram e Facebook para atualizações ao vivo, filmagens de bastidores e destaques em tempo real. Essas plataformas fornecem acesso rápido a anúncios de prêmios e conteúdo exclusivo.

Como são escolhidos os vencedores dos prêmios?

Os diferentes prêmios são decididos de maneiras diferentes, com uma mistura de jornalistas e ex-jogadores ajudando a escolher os vencedores mais merecedores.

Um painel de jornalistas das 100 principais nações do futebol, de acordo com o ranking da FIFA, vota no prêmio Bola de Ouro masculino. Cada nação tem um representante jornalista que vota na cédula internacional.

Assim como o prêmio Ballon d'Or masculino, o Ballon d'Or Feminin é decidido por um painel internacional de jornalistas. No entanto, é um painel de 50 - um jornalista de cada uma das 50 principais nações.

Veja os jogadores indicados ao prêmio. O brasileiro Vini Jr. é um dos favoritos ao título.