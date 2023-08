Resultado do jogo do Al Nassr - Foto: Getty Images/ilustração

Clube do CR7 continua na competição

Resultado do jogo do Al Nassr de hoje: clube do CR7 vira e faz 4 x 2

Al Nassr e Shabab Al entraram em campo na tarde dessa terça-feira, 22 de agosto, no KSU Football Field, em Riad. O jogo da rodada preliminar da Liga dos Campeões da AFC mostrou uma virada do clube do CR7.

Resultado do jogo do Al Nassr hoje

O Al-Nassr suou a camisa nesta terça-feira, mas conseguiu virar o placar em Riad, a casa do clube. O time de Cristiano Ronaldo abriu o placar, mas recebeu outros dois gols. No acréscimo, o conseguiu marcar e então encerrou o jogo com 4 x 2.

E com isso, uma montanha-russa de um jogo chega ao fim. O que parecia ser a terceira derrota consecutiva do Al Nassr, agora se transformou em um jogo que eles vão lembrar por um bom tempo. Tudo graças a Talisca, que abriu o placar aos 95 minutos, com Brozovic finalizando em grande estilo dois minutos depois

O Al Nassr levou a campo os jogadores Nawaf Alaqidi, Sultan Al Ghannam, Mohammed Al Fatil, Abdulah Al Amri, Cristiano Ronaldo, Abdulmajeed Al Sulayhim, Sadio Mane, Ghislain Konan, Marcelo Brozovic, Talisca

Estatísticas da partida

>> Gols: 4 Al Nassr Riyadh - Shabab Al Ahly 2

>> Posse: 73% Al Nassr Riyadh - Shabab Al Ahly 27%

>> Total de chutes: 17 Al Nassr Riyadh - Shabab Al Ahly 8

>> Chutes a gol: 7 Al Nassr Riyadh - Shabab Al Ahly 6

>> Total de passes: 615 Al Nassr Riyadh - Shabab Al Ahly 236

>> Faltas: 7 Al Nassr Riyadh - Shabab Al Ahly 9