Roma x Sunderland: onde assistir e horário do amistoso (13/07)

As equipes de Roma x Sunderland disputam amistoso internacional nesta quarta-feira, 13 de julho, a partir das 07h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Albufeira, em Portugal. O confronto é uma preparação para a próxima temporada no futebol para as duas equipes. Confira a seguir onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Roma x Sunderland hoje ao vivo?

O jogo da Roma x Sunderland hoje será transmitido no canal ESPN (TV paga) e Star + (Serviço de streaming), a partir das 07h (horário de Brasília).

Sem passar na televisão aberta, somente o canal da ESPN é quem exibe o amistoso nesta quarta-feira. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o torcedor deve sintonizar o televisor na emissora e curtir os melhores lances da disputa.

Para assistir online, o Star +, serviço de streaming, retransmite as imagens para os assinantes na plataforma do celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário: 07h (Horário de Brasília)

Onde assistir Roma x Sunderland hoje: ESPN e Star +

Local: Estádio Municipal de Albufeira, em Portugal

COMO ESTÃO AS EQUIPES NA PRÉ-TEMPORADA?

Na temporada passada, a Roma terminou o Campeonato Italiano em 6º lugar com 63 pontos, contabilizando dezoito vitórias, nove empates e onze derrotas. Além disso, também conquistou a primeira edição da Conference League, tornando-se o primeiro time a ganhar o torneio da UEFA. Sob o comando de José Mourinho, o elenco quer fazer bonito mais uma vez enquanto disputa também a Liga Europa.

O Sunderland, por outro lado, se deu muito bem na temporada passada. O grupo inglês conquistou o acesso para a segunda divisão do Campeonato Inglês, a EFL Championship, após terminar em 5º lugar com 46 pontos e vencer os playoffs da competição.

Agora, vê a partida desta quarta-feira como a oportunidade de treinar o seu elenco.

Agenda de amistosos de Roma e Sunderland

Antes do início da nova temporada de futebol, as equipes tem compromissos na agenda de amistosos entre o mês de julho e agosto.

Cada um dos elencos tem pela frente grandes oponentes que buscam enfrentar para treinar os jogadores e, além disso, escolher a melhor escalação para o próximo ano que chega.

Confira os próximos amistosos de cada time a seguir.

ROMA:

Roma x Portimonense – Sábado, 16/07 às 15h

Sporting x Roma – Terça-feira, 19/07 às 16h

Roma x Nice – Sábado, 23/07 às 15h

Tottenham x Roma – Sábado, 30/07 às 15h15

SUNDERLAND:

Sunderland x Dundee United – Sábado, 16/07 às 11h

Bradford City x Sunderland – Terça-feira, 19/07 às 15h

Accrington Stanley x Sunderland – Sábado, 23/07 às 11h

