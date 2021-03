Rússia x Eslovênia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias – 27/03

Rússia e Eslovênia se enfrentam neste sábado (27) a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Fisht, em jogo da segunda rodada do grupo H nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Rússia x Eslovênia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

Depois de vencer Malta por 3 a 1 na primeira rodada, a equipe da Rússia entra em campo neste sábado com o propósito de garantir os três pontos e, assim, terminar a rodada em primeiro lugar. Entretanto, se perder, segue como vice no grupo H.

Enquanto isso, a Eslovênia também estreou bem ao vencer a vice-campeã Croácia por 1 a 0. Agora, se quiser manter a liderança, precisa vencer o confronto de hoje de qualquer forma.

Possíveis escalações de Rússia x Eslovênia

Possível Rússia: Shunin; Karavayev, Dzhikiya, Semenov, Mario; Fomin, Akhmetov; Kuzyaev, Golovin, Ionov; Dzyuba.

Possível Eslovênia: Oblak; Balkovec, Mevlja, Blazic, Stojanović; Bijol, Kurtic, Lovric; Bohar, Ilic, Sporar.

Como está a classificação do grupo H?

Seis Seleções da Europa integram o grupo H. Em primeiro lugar está a Rússia, com a Eslovênia logo atrás também com três pontos. Com um ponto estão Chipre e Eslováquia, enquanto Croácia e Malta seguem zerados em último.

