Eliminatórias da Copa 2022: confira os jogos do fim de semana na Europa

As Seleções entram em campo neste sábado, 27/03, pela segunda rodada da fase de grupos nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Ao todo, serão realizadas três rodadas no mês de março. Então, veja quais serão os jogos da segunda rodada na Europa.

Como funciona as Eliminatórias da Copa 2022?

Na fase preliminar, 55 seleções da Europa disputam entre si por 13 vagas para o Mundial da FIFA em 2022 no Catar. Dessa maneira, formam-se cinco grupos com cinco seleções e outros cinco grupos com seis. Então, a equipe que terminar a fase de grupos em primeiro lugar garante a classificação direta para a Copa do Mundo.

Enquanto isso, o segundo colocado participa da repescagem com outras seleções do continente que lideraram a chave na Liga das Nações da última temporada. No sistema ida e volta, cada seleção enfrenta a outra equipe duas vezes. Uma vitória vale três pontos, o empate um e a derrota nenhum.

Quais seleções europeias participam das Eliminatórias da Copa 2022?

Portugal, Alemanha, Espanha, Itália, a atual campeã França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Islândia, Croácia, Inglaterra, Suécia e muitas outras integram o quadro de participantes. Assim, confira o quadro completo dos grupos.

Nesta primeira fase durante o mês de março, três rodadas da fase de grupos serão realizadas. Agora, na segunda rodada, a bola rola em vinte e cinco partidas entre as Seleções da Europa. Entre os confrontos de destaque na fase eliminatória estão Sérvia e Portugal, Noruega contra Turquia e Geórgia e Espanha.

Segunda rodada – Sábado, 27 de março de 2021

Rússia x Eslovênia – 11h

Montenegro x Gibraltar – 11h

Croácia x Chipre – 14h

Noruega x Turquia – 14h

Holanda x Letônia – 14h

Bielorrússia x Estônia – 14h

República Tcheca x Bélgica – 16h45

Irlanda x Luxemburgo – 16h45

Eslováquia x Malta – 16h45

Sérvia x Portugal – 16h45

Segunda rodada – Domingo, 28 de março de 2021

Cazaquistão x França – 10h

Dinamarca x Moldávia – 13h

Albânia x Inglaterra – 13h

Geórgia x Espanha – 13h

Armênia x Islândia – 13h

Romênia x Alemanha – 15h45

Áustria x Ilhas Faroé – 15h45

Suíça x Lituânia – 15h45

Bulgária x Itália – 15h45

San Marino x Hungria – 15h45

Ucrânia x Finlândia – 15h45

Macedônia x Liechtenstein – 15h45

Israel x Escócia – 15h45

Kosovo x Suécia – 15h45

Polônia x Andorra – 15h45

Onde assistir aos jogos da Europa nas Eliminatórias da Copa 2022?

No Brasil, a rede de canais TNT Sports detém os direitos de transmissão. Assim, você pode acompanhar através do canal TNT e Space, na tv fechada, ou no Youtube oficial da emissora. Além disso, a plataforma de streaming Estádio TNT também dispõe todas as partidas.

