Salernitana x jogo da Juventus hoje - 07/02: onde assistir ao vivo e horário

Depois de perder quinze pontos, a Juventus foi parar no meio da tabela. O elenco enfrenta a Salernitana nesta terça-feira, 7 de fevereiro, pela vigésima rodada no Campeonato Italiano. A bola rola às 16h45 (Horário de Brasília) no jogo da Juventus no Estádio Arechi, em Salerno. Saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Assistir jogo da Juventus hoje ao vivo

O jogo da Juventus hoje vai passar na ESPN e Star + em todo o Brasil ao vivo.

A partida nesta terça-feira (07/02) tem início às 16h45, quatro e quarenta e cinco da tarde, no horário de Brasília para todos os estados no canal da ESPN.

A emissora é quem detém os direitos de transmissão do Campeonato Italiano. Nenhum canal da televisão aberta exibe as partidas.

Para assistir online o torcedor deve ter a assinatura do Star Plus, serviço de streaming de entretenimento e esportes.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Onde assistir ao vivo: ESPN e Star +

Prováveis escalações de Salernitana x Juventus

Gyomber, Maggiore, Mazzocchi e Fazio são desfalques.

Escalação do Salernitana hoje: Ochoa; Bradaric, Bronn, Troost-Ekong, Sambia; Vilhena, Bohinen, Coulibaly; Dia, Piatek e Candreva.

Pogba, Milik, Kaio Jorge e Bonucci são desfalques.

Escalação da Juventus hoje: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic e Chiesa.

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

A Salernitana vem de vitória contra o Lecce no fim de semana passado. O elenco esteve sem vencer há sete rodadas seguidas, ocupando a 16ª posição com 21 pontos conquistados em cinco vitórias, seis empates e nove derrotas no Campeonato Italiano.

Do outro lado, a Juventus perdeu 15 pontos por crimes financeiros. O elenco caiu e foi parar na 13ª posição com a soma de 23, conquistados em 11 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O time busca pelo menos ocupar a parte de cima da classificação para tentar uma vaga em competições internacionais.

