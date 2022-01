Salgueiro x Caruaru City: onde vai passar e horário do jogo – 23/01

A partida entre Salgueiro x Caruaru City neste domingo, 23/01, é válida pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Cornélio de Barros. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Salgueiro x Caruaru City

O pay-per-view do Premiere vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 16h. Os serviços está disponível através do site oficial (www.premiere.globo.com) e também pelo aplicativo para Android e iOS em diferentes valores. O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere pela TV, site ou aplicativo

Escalações de Salgueiro x Caruaru City

Escalação de Salgueiro: Jerferson; Danielzinho, Léo Carioca, Matheus, Edu; Hebert, Kady, Léo Santos, Cal; Kelsen, Patrick

Escalação de Caruaru City: Igor; Ailton, Pedrão, Matheus Serra, Edvaine; Berd, Maylson, Eduardo, Léo Cotia; Lucas Santos, Pedro

Como funciona o Campeonato Pernambucano?

Dez equipes disputam o Campeonato Pernambucano em sua temporada 2022. Em turno único, as equipes se enfrentam por nove rodadas em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos, empate 1 ponto e a derrota nenhum.

Os dois primeiros times avançam para as semifinais, enquanto do 3º ao 6º disputam as quartas de final. Por fim, os últimos dois colocados disputam o quadrangular do rebaixamento, para saber quem vai disputar a segunda divisão do futebol pernambucano.

