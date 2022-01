Finalistas da Copinha 2022: Santos e Palmeiras vão disputar o título

Depois de muita disputa, a final da Copinha já está definida. De um lado, o Santos vem em busca do seu quarto título da competição de base, enquanto do outro, o Palmeiras quer fazer história e conquistar o primeiro troféu. As duas equipes se enfrentam na próxima terça-feira, 25 de janeiro, no aniversário da cidade de São Paulo. Confira as principais informações sobre os finalistas da Copinha 2022 e onde assistir a decisão.

Santos e Palmeiras são os finalistas da Copinha 2022

A Copa São Paulo de Futebol Júnior já está com a final formada. Santos e Palmeiras vão decidir na próxima terça-feira, 25 de janeiro de 2022, quem será coroada a melhor equipe de base do Brasil.

De um lado, o Santos fez bonito na competição ao avançar em primeiro lugar no grupo, deixando todos os seus oponentes para trás com uma geração de garotos da base que deixa qualquer um de queixo caído.

Do outro lado, o Palmeiras impressionou durante a competição com jovens jogadores, considerados joias da base do Verdão, que se destacaram em partidas, como foi o caso de Endrick. Os dois venceram a semifinal em cada uma das chaves e agora vão se enfrentar na grande final da Copinha em 2022.

Santos vence América-MG e avança para a final

Para chegar até aqui, o Santos teve um longo caminho. O elenco santista terminou em primeiro lugar com 9 pontos ao vencer os três confrontos que disputou no grupo 8, com sede em Araraquara. Depois, bateu Chapadinha na segunda fase, a Ferroviária, Fluminense, Mirassol e o América Mineiro nas semifinais por fim.

Os Meninos da Vila venceram facilmente o time mineiro por 3 a 0, e relembraram porque merecem tanto estar na grande final da temporada.

Confira os melhores momentos da semifinal.

Confusão e invasão de torcedores marca vitória do Palmeiras contra São Paulo

Sem nunca ter vencido uma Copinha, o Palmeiras abriu a sua participação com goleada. Daí para frente, só venceu em campo. Pelo grupo 28, com sede em Diadema, terminou em primeiro lugar com 7 pontos ao vencer duas partidas e empatar uma.

Depois, no mata-mata, passou por Mauá, Atlético-GO, Internacional, Oeste e o seu grande rival no futebol, o São Paulo, pela semifinal, carimbando o passaporte para a grande decisão da Copinha.

O primeiro tempo diante do Tricolor teve o Verdão dominando desde o começo. O gol saiu com apenas 4 minutos após erro de Pablo. Giovani aproveitou e abriu o placar. O São Paulo pouco apareceu no início da primeira etapa, encontrando a defesa alviverde nos principais momentos.

No segundo tempo as equipes apresentaram boas chances, mas nenhuma delas efetivas. Nos acréscimos, entretanto, uma confusão precisou paralisar a partida. Isso porque torcedores do São Paulo invadiram o gramado e tentaram agredir jogadores do Palmeiras.

A confusão envolveu jogadores e até mesmo árbitros. No mesmo instante, a polícia entrou no gramado e o jogo foi paralisado no mesmo instante, onde até mesmo uma faca foi encontrada e retirada no mesmo instante.

O jogo foi reiniciado após cinco minutos, mas nada mudou. Por 1 a 0, o Palmeias garantiu a vaga na decisão.

Final da Copinha 2022 será em 25 de janeiro

A final da Copinha vai acontecer no dia 25 de janeiro de 2022, terça-feira, com horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol.

Todos os anos, a data coincide propositalmente com o aniversário da cidade de São Paulo. A escolha é feita para celebrar o evento com a decisão em campo dos dois times. O calendário da competição, inclusive, é inteiramente moldado para que a final aconteça justamente no aniversário.

Mesmo com a data já definida, a Copinha ainda não tem local definido para receber a grande final em 2022. Isso porque o Estádio do Pacaembu, ou Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, passa por reformas neste momento e por isso não pode receber a decisão.

As obras começaram em junho de 2021, realizadas pela concessionária Allegra Pacaembu, com o intuito de modernizar o local, como cadeiras nas arquibancadas, espaços para receber eventos, shows e até mesmo galerias, e o próprio complexo poliesportivo do estádio.

Onde assistir a final da Copinha 2022?

O SporTV, canal disponível na TV paga, vai transmitir o jogo da final da Copinha ao vivo. Para obter acesso a todos os lances da partida, é necessário obter uma das operadoras por assinatura que obtém a emissora em sua programação de canais.

Confira todos os vencedores da Copinha na história