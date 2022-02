Salgueiro x Santa Cruz: onde assistir e horário do jogo de hoje – 09/02

Com transmissão ao vivo para todo o Brasil, as equipes de Salgueiro x Santa Cruz disputam a quarta rodada do Campeonato Pernambucano pela primeira fase nesta quarta-feira, 09/02, com a bola rolando às 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio Cornélio de Barros Muniz. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo do Salgueiro x Santa Cruz hoje.

Onde assistir Salgueiro x Santa Cruz hoje

A partida entre Salgueiro e Santa Cruz contará com a transmissão do SporTV (TV paga) e Premiere (Pay-per-view), disponível somente para assinantes de ambos os serviços a partir das oito e meia da noite nesta quarta-feira ao vivo.

O torcedor pode adquirir o pacote do Pernambucano através do site (www.premiere.globo.com) pelos valores de R$49,90 até R$89,90.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Cornélio de Barros Muniz

TV: SporTV

Online: Premiere

Escalação do jogo do Santa Cruz hoje

O time do Salgueiro foi bem na rodada anterior depois que goleou o Sete de Setembro. O resultado ajudou o elenco a subir para a quinta posição, indo para 4 pontos tendo uma vitória, um empate e outra derrota, ainda insuficiente se quiser brigar pela liderança.

Salgueiro – Jeferson; Ronaldo, Lucão, Eduardo Faveiro, Lucas Franco; Hebert, Cal Rodrigues, Wescley, Valdeir; Robinho, Hudson

Em primeiro lugar no Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz aparece com 100% de aproveitamento na competição estadual ao vencer os três jogos que disputou até o momento. Por isso, depois de superar o Íbis na última rodada, quer a quarta vitória consecutiva.

Santa Cruz – Jefferson; Ítalo Melo, Lucão, Alex Alves, Dudu Mandai; Gilberto, Rodrigo Yuri, Tarcísio; Mateus Anderson, Matheuszinho, Walter

Classificação do Campeonato Pernambucano 2022

O elenco do Santa Cruz é o líder do Campeonato Pernambucano com 9 pontos, tendo três vitórias seguidas. A primeira fase conta com nove rodadas onde, após o fim dos pontos corridos, os dois primeiros vão direto para as semis e do 3º ao 6º colocado para as eliminatórias.

Confira a seguir a classificação atualizada do Pernambucano.

1 Santa Cruz – 9 pontos

2 Sport: 6 pontos

3 Náutico – 6 pontos

4 Retrô – 6 pontos

5 Salgueiro – 4 pontos

6 Íbis – 4 pontos

7 Afogados – 2 pontos

8 Caruaru 1 ponto

9 Vera Cruz – 1 ponto

10 Sete de Setembor – 0 ponto

Relembre o último jogo do Salgueiro x Santa Cruz.

