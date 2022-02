Sampaio Corrêa x Floresta: onde assistir e horário na Copa do Nordeste

Fechando a sexta rodada da Copa do Nordeste neste domingo, 20/02, a partida entre Sampaio Corrêa x Floresta vai acontecer a partir das 18h30 (Horário de Brasília), jogando no Castelão de São Luís. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Sampaio Corrêa x Floresta hoje

O jogo do Sampaio Corrêa e Floresta vai ser transmitido no pay-per-view Nordeste FC , a partir das 18h30 pelo Horário de Brasília.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Escalação de Sampaio Corrêa e Floresta

O Sampaio Corrêa fez uma belíssima partida na última rodada, mas acabou sendo derrotado pelo Sousa. Agora, entra em campo neste domingo buscando retomar o seu bom desempenho pela Copa do Nordeste onde, no grupo A, aparece em quinto lugar com 4 pontos.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Van, Joécio, Pedro Carrerete, Nilson Júnior; Wesley Dias, Ferreira, Eloir, Soares; Wendson, Eron

Do outro lado, o time do Floresta aparece em sexto lugar com 7 pontos, isto é, coleciona dois triunfos positivos, um empate e duas derrotas também pela competição regional. Por isso, precisa do resultado em seu favor hoje de qualquer modo para continuar subindo na classificação.

Floresta: Marcão; Lito Guerreiro, Yan Souto, Maílson, Fábio Alves; Jô, Thalisson, Yago Rocha; Rendell, Flávio Torres, Eugênio

Jogos da rodada da Copa do Nordeste

Oito jogos estão na programação da sexta rodada da Copa do Nordeste neste fim de semana, começando no sábado e seguindo até a quarta-feira da semana que vem Confira a seguir quais são eles.

Sábado (19/02):

Atlético-BA x Ceará – 16h

Fortaleza x Bahia – 17h45

Campinense x Sousa – 20h

Domingo (20/02):

CSA x Náutico – 16h

Globo x Altos – 16h

Sergipe x CRB – 18h30

Sampaio Corrêa x Floresta – 18h30

Quinta-feira (24/02):

Sport x Botafogo-PB – 21h30

