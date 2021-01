Sampdoria x Juventus: onde assistir e escalações do jogo (30/01)

Pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, as equipes Sampdoria e Juventus entram em campo sábado (30), às 14h, no Estádio Luigi Ferraris. O time comandado por Pirlo precisa conquistar o resultado se quiser continuar brigando pela liderança. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Sampdoria x Juventus: onde assistir ao vivo?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Band, na tv aberta, e Sportv, na fechada, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar a partida através da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports.

Possíveis escalações de Sampdoria x Juventus

Em publicação do site oficial do Sampdoria, a equipe confirmou que Omar Colley está de volta ao elenco. Enquanto isso, Lorenzo Tonelli é dúvida e Manolo Gabbiadini segue trabalhando individualmente em sua recuperação.

Possível Sampdoria: Audero; Yoshida, Bereszyński, Colley, Augello; Thorsby, Silva, Candreva; Baldé, Ramírez, Quagliarella.

Em entrevista coletiva, o técnico Pirlo assegurou que Cristiano Ronaldo, Morata e Chiesa estarão na equipe titular desde os minutos iniciais. Além disso, falou sobre a situação do atacante Dybala que, ainda com dores no joelho, deve desfalcar o time nos próximos dias.

Alex Sandro está de volta ao plantel, enquanto Kulusevski não aparece na convocação oficial.

Possível Juventus: Szczesny; Bonucci, De Ligt, Danilo, Cuadrado; McKennye, Bentacur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a vigésima rodada do Campeonato Italiano também traz outros jogos neste fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Torino 1 x 1 Fiorentina

Bologna x Milan – 11h

Inter de Milão x Benevento – 16h45

Spezia x Udinese – Domingo – 08h30

Cagliari x Sassuolo – Domingo – 11h

Crotone x Genoa – Domingo – 11h

Atalanta x Lazio – Domingo – 11h

Napoli x Parma – Domingo – 14h

Roma x Verona – Domingo – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

A Sampdoria aparece no meio da tabela de classificação, em 10ª posição com vinte e seis pontos. Com o propósito de se aproximar do G4 em busca de uma vaga em competições para a próxima temporada, a equipe anfitriã precisa do resultado em seu favor seja como for.

Enquanto isso, a Velha Senhora ocupa a 4ª posição do Campeonato Italiano com trinta e seis. Portanto se vencer hoje, tem chances de terminar a rodada em terceiro lugar. Mas para isso acontecer, precisa também torcer por uma derrota da Roma. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta o Porto.