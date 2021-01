Copa da Itália: confira os confrontos das semifinais da competição

A Copa da Itália conheceu o seu último integrante das semifinais nesta quinta-feira (28) com o último jogo das quartas encerrado. De um lado, Atalanta e Napoli se enfrentam, enquanto Inter de Milão e Juventus protagonizam um clássico do futebol italiano para descobrir quem chega até a grande final. Então, saiba tudo sobre a semifinal.

Como funciona a Copa da Itália?

A competição é semelhante à Copa do Brasil. Contudo, trinta e seis equipes de diferentes regiões e divisões do futebol italiano integram na primeira rodada a lista de participantes. Em modelo de jogo único, avançam os clubes que vencerem. Na segunda fase, vinte confrontos mantendo o mesmo sistema de mata-mata.

Pela terceira fase, equipes da primeira divisão do Campeonato Italiano integram a disputa. Quem ganhar o confronto, chega até a quarta fase, indo para as oitavas, quartas, semifinal e, no fim, a tão esperada final.

Confrontos e datas da semifinal

Quatro equipes disputam em jogos de ida e volta o passaporte para a final da Copa da Itália. Nesta temporada 2021, participam da semifinal: Atalanta, Napoli, Juventus e Inter de Milão, sendo todas da elite do futebol italiano.

Com dois jogos, diferentemente das rodadas anteriores, cada equipe joga em casa uma vez. O público, entretanto, não estará presente, devido aos altos casos de coronavírus no país. Então, confira os confrontos equivalentes as semifinais da Copa da Itália.

Atalanta x Napoli – 03 de fevereiro

Inter de Milão x Juventus – 03 de fevereiro

Napoli x Atalanta – 10 de fevereiro

Juventus x Inter de Milão – 10 de fevereiro

Os horários, entretanto, ainda não foram definidos. Ademais, as partidas da Copa da Itália possuem transmissão do serviço de streaming DAZN. Contudo, para assistir, você precisa assinar o conteúdo e assistir através do celular, TV ou computador.

