Sampdoria x Spezia: onde assistir, horário e escalações do jogo – 22/10

Em confronto direto, Sampdoria x Spezia se enfrentam nesta sexta-feira, 22/10, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Italiano no Estádio Luigi Ferraris. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Sampdoria x Spezia hoje ao vivo? O confronto entre Sampdoria e Spezia não tem transmissão pela TV, sendo a plataforma Star+, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, a única responsável por passar o jogo de hoje ao vivo.

Data: 22 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Luigi Ferraris, cidade de Gênova, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Sampdoria x Spezia

O elenco anfitrião não poderá contar com Thorsby, Damsgaard e Vieira, enquanto os visitantes não tem Colley, Reca, Bourabia, Agudelo, Sena, Kiwior e Amian.

Sampdoria : Audero; Augello, Colley, Yoshida, Bereszynski; Candreva, Verre, Silva, Askildsen; Gabbiadini, Quagliarella

: Audero; Augello, Colley, Yoshida, Bereszynski; Candreva, Verre, Silva, Askildsen; Gabbiadini, Quagliarella Spezia: Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Gyasi; Kovalenko, Maggiore, Antiste, Salcedo, Strelec; Nzola

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time da Sampdoria aparece em 17ª posição com 6 pontos, contabilizando uma vitória, três empates e quatro derrotas até o momento. Dessa maneira, se quiser reverter a sua posição na tabela do Campeonato Italiano e se aproximar da ponta, precisa do resultado no jogo de hoje seja como for.

Enquanto isso, o Spezia vem em 16º com 7 pontos, ou seja, o confronto direto desta sexta-feira definirá quem segue na classificação em uma melhor colocação até o fim de semana acabar com a nona rodada do torneio italiano. Por isso, é importante o elenco visitante garantir a vitória.

