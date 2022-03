Jogo do Santa Cruz hoje x Caruaru City: onde assistir e horário 19/03

Santa Cruz e Caruaru City entram em campo neste sábado, a partir das 16h30, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Em jogo único, realizado no Estádio do Arruda, em Recife, confira os detalhes da transmissão da partida e onde assistir jogo do Santa Cruz hoje.

O elenco do Santa vem de empate diante do Náutico, enquanto o Caruaru também parou na igualdade diante do Vera Cruz pela última rodada do torneio.

Onde assistir jogo do Santa Cruz hoje

O jogo do Santa Cruz e Caruaru City hoje será transmitido pelo canal Globo, na TV aberta, a partir das 16h30, no horário de Brasília em todo o estado de Pernambuco.

A Rede Globo vai passar o jogo deste sábado no estado de Pernambuco ao vivo, com retransmissão para o streaming do GloboPlay e Canais Globo para assinantes.

O Santa Cruz terminou em terceiro lugar com 17 pontos na primeira fase do Campeonato Pernambucano, garantindo-se nas quartas de final da temporada. O elenco tentou passar direto de fase, mas acabou esbarrando e com isso terá de disputar primeiro as quartas até chegar na semi e, depois, quem sabe na final.

Enquanto isso, o Caruaru permaneceu em sexto lugar com 12 pontos, ou seja, venceu três partidas, empatou outras três e também perdeu três na temporada da competição. Por isso, vai disputar as quartas de final em partida única neste sábado e, se vencer, vai jogar a semifinal para quem sabe jogar a final.

Escalações do jogo do Campeonato Pernambucano

Provável Santa Cruz: Klever; Marcos Martins, Júnior Sergipano, Alex Alves, Dudu; Gilberto, Elyeser, Tarcísio; Mateus, Rafael Furtado, Matheuzinho

Provável Caruaru City: Mandela; Adão, Heverton, Thiago Recife, Edvaine; Gustavo, Túlio, Eduardo, Berg; David, Pedrinho

Veja no vídeo como foi o último jogo do Santa Cruz.

+ Quartas de final da Champions League 2022: jogos, datas e chaveamento