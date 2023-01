Transmissão jogo do Santa Cruz hoje x Caucaia na Copa do Nordeste - 05/01/2023

Valendo a classificação para a próxima fase, o Santa Cruz disputa a primeira rodada da Pré-Copa do Nordeste nesta quinta-feira, diante do Caucaia, no Estádio Arruda. O jogo do Santa Cruz hoje está marcado para começar às 21h30 (Horário de Brasília). Apenas o vencedor é que vai para a segunda fase.

Descubra aqui como assistir ao jogo desta quinta-feira.

Como assistir jogo do Santa Cruz hoje

O jogo do Santa Cruz hoje vai passar no SBT de Pernambuco, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Somente o estado de Pernambuco é que vai transmitir a partida entre Santa Cruz e Caucaia nesta quinta-feira, pela fase eliminatória da Copa do Nordeste. A emissora está disponível na TV aberta.

Também dá para assistir no site do SBT de graça (www.sbt.com.br) porém somente aqueles que estão no estado pernambucano. O portal funciona de acordo com a localização do usuário.

Escalações do jogo de hoje:

Segundo o portal GE, as prováveis escalações do jogo vão ser:

Escalação do Santa Cruz: Matheus Inácio; Jefferson, Ítalo Melo, Alemão, Yan Rodriguez; Daniel Pereira, Arthur Santos, Anderson Ceará; Lucas Silva, Hugo Cabral e Michel Douglas.

Escalação do Caucaia: Célio, Ceará, Airton, Túlio, Matheus Maranguape; Guto, Keylon, Everton; Jamaica, Juliano e Goiaba.

Fase eliminatória da Copa do Nordeste em 2023

A fase eliminatória da Copa do Nordeste reúne dezesseis equipes em busca das quatro últimas vagas para a fase de grupos da maior competição de futebol da região nordestina.

A primeira fase será disputada em 5 de janeiro, quinta-feira, enquanto a segunda está marcada para o próximo domingo, dia 8 de janeiro. Ambas as fases são em jogos únicos.

O vencedor de cada embate na primeira fase se garante na segunda, seguindo o chaveamento.

Vitória/Cordino X Jacuipense/Altos

Santa Cruz/Caucaia X Botafogo PB/Retrô

CSA/Potiguar de Mossoró X América RN/Moto Club

Confiança/Sousa X Ferroviário/ASA

Jogos da Pré-Copa do Nordeste hoje

Outros sete partidas serão disputadas nesta quinta-feira, 05 de janeiro, além do jogo do Santa Cruz hoje pela fase eliminatória da Copa do Nordeste.

Confira todos os jogos de hoje.

19h30 - Vitória x Cordino

20h - Jacuipense x Altos

20h - CSA x Potiguar de Mossoró

20h - América RN x Moto Club

20h - Confiança x Sousa

20h - Ferroviário x ASA

21h30 - Santa Cruz x Caucaia

21h30 - Botafogo PB x Retrô

