Como assistir o jogo do Palmeiras e São Bento no Paulistão hoje – 24/03

Depois de várias incertezas, o Palmeiras finalmente enfrentará o São Bento, em jogo atrasado da 3ª rodada do Campeonato Paulista 2021. O confronto, que precisou ser adiado devido à participação do Verdão na final da Copa do Brasil, ocorreria na Arena Independência, em Belo Horizonte. No entanto, o Governo do Estado mineiro proibiu a realização do jogo, que precisou ser realocado para Volta Redonda. Finalmente, o duelo será realizado nesta quarta (24), no Estádio Raulino de Oliveira, às 22h. Saiba como assistir ao vivo o jogo entre São Bento e Palmeiras.

Com apenas três jogos realizados neste Paulistão 2021, o Verdão segue invicto no Estadual até então, com duas vitórias e um empate. A equipe Alviverde venceu os confrontos diante do São Caetano e Ferroviária, mas ficou no empate no clássico contra o Corinthians. Por outro lado, a equipe sorocabana segue sem vitória na competição. Em três jogos, o São Bento perdeu para o Mirassol e Ituano, mas empatou com Guarani, na última rodada.

Transmissão ao vivo do jogo do Palmeiras hoje

Assistir ao vivo jogo São Bento e Palmeiras: Globo, Premiere e SporTV.

O confronto entre São Bento e Palmeiras terá exibição tanto da tv aberta, quanto da fechada. A Globo exibe o duelo nos canais abertos, com exceção dos Estados do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Já o SporTV e o Premiere, transmitem a partida para todo o país, mas na tv fechada. No canal pay-per-view, o cliente do canal tem então quatro tipos de pacotes, que variam de R$59,90 a R$99,90.

Qual a provável escalação do jogo?

São Bento : Luiz Daniel; Victor Guilherme (Gabriel), Dirceu, Marcão, Pablo; Escobar, Julio Rusch (Leilson), Daniel Costa (Fábio Bahia), Diego Tavares, Ruan (Bruno Leonardo) e Geovane Itinga (Allan Dias).

: Luiz Daniel; Victor Guilherme (Gabriel), Dirceu, Marcão, Pablo; Escobar, Julio Rusch (Leilson), Daniel Costa (Fábio Bahia), Diego Tavares, Ruan (Bruno Leonardo) e Geovane Itinga (Allan Dias). Palmeiras: Vinícius, Lucas Esteves, Renan, Luan e Marcos Rocha (Garcia); Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino; Lucas Lima, Willian e Gabriel Silva.

Onde será o jogo entre São Bento e Palmeiras?

Após várias reviravoltas, a FPF confirmou o confronto entre São Bento e Palmeiras para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O duelo à princípio ocorreria na Arena Independência, Belo Horizonte, mas o governo local proibiu a realização do jogo.

