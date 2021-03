5 jogadores que disputaram a Copa do Mundo e o Big Brother

A Copa do Mundo e o Big Brother com certeza são duas paixões do brasileiro. O amor nacional pelo futebol, faz com que a cada quatro anos o país pare, para acompanhar sua seleção no principal torneio futebolístico do mundo. No entanto, todo ano a população também acompanha “a casa mais vigiada do Brasil”, que sempre conta com a participação de alguns ex-atletas. Embora no país tupiniquim nunca um jogador de ponta tenha participado do programa, na gringa a situação é diferente. Confira aqui futebolistas que disputaram a Copa do Mundo e já participaram do reality.

Jogadores de Copa do Mundo no Big Brother

Cerca de cinco ex-futebolistas que disputaram a Copa do Mundo, já estiveram também no reality show. No entanto, dentre todos os jogadores, nenhum é brasileiro. O BBB sempre conta com alguns ex-atletas, mas até então, somente desportistas amadores ou com carreiras não tão consolidadas estiveram no programa. Fica ai, a dica para o Boninho na próxima edição do Big Brother Brasil.

David Odonkor – Promi Big Brother 3 (Alemanha)

Formado na base do Borussia Dortmund, David Odonkor esteve na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, e conquistou o bronze com os donos da casa. Além do torneio mundial, levou a prata na Eurocopa de 2008. Um dos primeiros negros a vestir o uniforme da seleção alemã principal, Odonkor se aposentou dos gramados em 2013, mas dois anos depois participou do Promi Big Brother 3, edição apenas com famosos.

Se como futebolista o meia-atacante bateu na trave em duas oportunidades com a seleção, no reality conquistou o título sendo campeão da terceira edição do programa com celebridades.

Luis Hernández – Big Brother VIP 4 (México)

Quarto maior artilheiro da história do México, Luis Hernández esteve em duas Copas do Mundo: 1998, na França, e 2002, Coréia e Japão. Apelidado de Caniggia Mexicano, pela grande semelhança com o ex-futebolista Claudio Caniggia, o atacante participou na versão VIP do Big Brother mexicano quando tinha 37 anos, em 2005.

Logo depois de se aposentar dos gramados, Hernández participou do reality e conseguiu chegar até a final, mas perdeu para cantora Sasha Sokol, ficando com a segunda colocação. Ao longo de sua jornada de 64 dias no programa, El Matador participou de quatro paredões, mas conseguiu se salvar de todos. Dentro de campo, o atacante passou por Monterrey, Necaxa, América (MEX), Boca Juniors e Los Angeles Galaxy, além de ter sido artilheiro da Copa América de 1997.

Mario Basler – Promi Big Brother 4 (Alemanha)

O ex-futebolista Mario Basler participou do Promi Big Brother 4 em 2016, logo depois do sucesso de outro ex-jogador, David Odonkor campeão na edição anterior. Presente na Copa de 1994, nos Estados Unidos, Basler passou por equipes da Bundesliga como Werder Bremen, Bayern de Munique e Kaiserslaustern e venceu a artilharia da liga em 1994/1995.

Além de uma carreira marcante, com lindos gols de bola parada, o ex-meia também marcou o reality e ficou no pódio, mas em terceiro. Basler ficou atrás do ator Ben Tewaag e pela modelo Cathy Lugner.

John Barnes – Celebrity Big Brother 21 (Reino Unido)

Natural da Jamaica, John Barnes defendeu a seleção inglesa de futebol e participou de duas Copas do Mundo: 1986, no México, e 1990, na Itália. Ídolo do Liverpool, o ponta esquerda conquistou dois títulos nacionais pelos Reds, além de ser duas vezes eleito o melhor jogador da temporada inglesa.

Logo depois de pendurar as chuteiras, tornou-se uma voz forte na luta contra o racismo no esporte e ainda participou do Big Brother em 2018. No entanto, dentro do reality o ex-futebolista não teve uma passagem tão vitoriosa como dentro dos gramados. Barnes foi o quarto eliminado do programa, após 20 dias confinado.

Leo Van Der Elst – Big Brother VIPs 1 (Bélgica)

Dentre os primeiros ex-futebolistas a participar do Big Brother, está Leo Van Der Elst. O meia que participou pela Bélgica da Copa do Mundo de 1986, no México, participou então da edição de 2001 do Big Brother VIPs 1.

Na época, Van Der Elst trabalhava como técnico de futebol, mas se aventurou dentro do reality que durou apenas 11 dias. No entanto, o ex-atleta permaneceu até o fim, mas ficou em quarto lugar, assim como na Copa de 1986.

+ Copa do Mundo 2022: veja as apostas para a 1ª rodada das eliminatórias

+ Sorteio dos grupos de futebol das Olimpíadas 2021; veja onde assistir