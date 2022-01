São Bernardo x Ceará: onde assistir e horário do jogo na Copinha – 08/01

Pela segunda rodada da Copinha, as equipes se enfrentam neste sábado com transmissão ao vivo

São Bernardo x Ceará se enfrentam neste sábado, 08/01, com a bola rolando às 15h15 (Horário de Brasília), pela segunda rodada do grupo 18 na Copinha pelo Estádio Doutor Jayme Cintra. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir São Bernardo x Ceará: O serviço de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça aos torcedores, vão transmitir o jogo de hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 neste sábado.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí

Árbitro: Caique Tiago de Oliveira

TV: Sem transmissão

LiveStream do jogo: Eleven Sports e Paulistão Play de graça

Como estão as equipes na Copinha?

O São Bernardo estreou com vitória na Copinha este ano ao vencer o Paulista pelo placar de 1 a 0 na última quarta-feira em Jundiaí, a cidade-sede do grupo 18. Agora, em primeiro lugar com 3 pontos, precisa carimbar outro resultado positivo em seu favor se quiser continuar no topo e colocar as mãos na vaga de maneira antecipada.

Enquanto isso, o Ceará surpreendeu os torcedores e não teve o início de competição que gostaria. Logo na primeira rodada do grupo, ficou no empate com o Bragantino do Pará. Agora, se não vencer o jogo de hoje, corre o risco de ficar fora da próxima fase da Copinha,

Escalações de São Bernardo e Ceará:

São Bernardo: Igor Belmiro; Ruan Tomas, Bruno, Orlando, Felipe Diogo; Guilherme Nunes, Guilherme Vieira, Jesus Cesar, Gabriel da Silva; Italo, Gabriel Lopes

Ceará: Davi Schneider; Atila, João Vila Verde, Jonathan, Rubens; Matheus Jatobá, Pedro Igor, Wendell, Matheus Indio; Guthierres, Caio Rafael

