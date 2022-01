São Carlos x América-MG: onde assistir e horário da Copinha hoje – 06/01

Brigando pela liderança do grupo 11 na Copinha, as equipes de São Carlos x América-MG se enfrentam nesta quinta-feira, 06/01, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela segunda rodada jogando no Estádio Luisão. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir São Carlos x América-MG O serviço de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça aos torcedores, vão transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Luisão, em São Carlos

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports e Paulistão Play de graça

O São Carlos estreou com vitória diante do seu adversário, o São-Carlense, na última segunda-feira em partida válida pela primeira rodada do grupo 11. Agora, com três pontos, se mantém em primeiro lugar enquanto precisa do resultado positivo hoje para continuar na liderança.

Do outro lado, o América-MG também precisa da vitória em seu favor se quiser tomar a liderança do grupo para si e, quem sabe assim, chegar na próxima fase da Copinha de maneira rápida e fácil para disputar o título. Por fim, na última rodada, empatou com o Falcon, terminando em segundo lugar no grupo com apenas 1 ponto.

Escalações de São Carlos e América-MG

O confronto desta quinta-feira promete ser equilibrado já que o vencedor assume de vez a liderança do grupo.

São Carlos: Rodrigo Jardim; Felipe, Jackson, João Vitor, Jason; Lucas dos Santos, Cauã, Rodrigo Sabará, Marcos André; Breno Nunes, José Rodolfo

América-MG: Carlos; Lucas Gabriel, Júlio, Rodolfo Moisés, Matheus Schultz; Kevyn, Theo, Diogo, Matheus Henrique; Adyson, Renato Henrique

