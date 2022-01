Tabela da Copinha 2022: jogos do Corinthians na temporada

Depois de estrear com vitória, alvinegro se mantém na liderança do grupo com três pontos

Maior campeão da Copinha, o Corinthians busca o seu 11º triunfo este ano enquanto integra o grupo 15 com River, do Piauí, São José e Resende, do Rio de Janeiro. Se quiser chegar até a próxima etapa, precisa vencer os três confrontos da primeira fase, jogando em São José dos Campos. Confira a tabela de jogos do Corinthians na Copinha 2022 e onde assistir ao vivo.

Tabela de Jogos do Corinthians na Copinha 2022

Com três jogos pela frente, o Corinthians promete manter o favoritismo para chegar longe na Copinha. No grupo 15, enfrenta o Piauí, São José e Resende, do Rio de Janeiro, com a cidade-sede em São José dos Campos, nos dias 4, 7 e 10 de janeiro durante a fase de grupos.

Confira a tabela de jogos do Corinthians na Copinha de 2022.

Primeira rodada – Terça-feira, 05/01 – Corinthians 2 x 1 Resende – Estádio Martins Pereira

Segunda rodada – Sexta-feira, 07/01 às 21h45 – River-PI x Corinthians – Estádio Martins Pereira

Terceira rodada – Segunda-feira, 10/01 às 20h – Corinthians x São José – Estádio Martins Pereira

Segunda fase (SE CORINTHIANS AVANÇAR)

1º Grupo 15 x 2º Grupo 16 (Fortaleza, Ituano, União Suzano ou Concórdia)

1º Grupo 16 (Fortaleza, Ituano, União Suzano ou Concórdia) x 2º Grupo 15

Terceira fase (SE CORINTHIANS AVANÇAR)

Vencedor Chave 15 x Vencedor Chave 16

Para chegar até o mata-mata, o Corinthians tem que terminar em primeiro ou segundo lugar no grupo 15. Daí, o poderá enfrentar Fortaleza, Ituano, União Suzano ou Concórdia, dependendo do resultado. Pelo chaveamento, na terceira fase, encontra o vencedor da fase para seguir até as oitavas de final.

Todos os jogos do Corinthians tem transmissão do SporTV, canal na televisão paga, além de opções como o Paulistão Play e o Youtube do Paulistão para acompanhar de graça.

Títulos do Corinthians na Copinha

O Corinthians é o maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 10 títulos, conquistados nos anos de 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017.

A primeira edição, em 1969, foi conquistada pelo Timão, enquanto o seu último troféu aconteceu em 2017. Jogando no grupo 17, com cidade-sede em Taubaté, terminou em primeiro lugar com 9 pontos. Depois, passou por Manthiqueira, Coritiba, Internacional, Flamengo e Juventus.

Na grande final, contra o Batatais, venceu por 2 a 1 com gols de Carlinhos e Marquinhos com Osmar Loss como treinador.

Relembre a campanha do Corinthians em 2017, último título conquistado.

Inscritos do Corinthians na Copinha 2022

Sob o comando do técnico Diego Siston, o Corinthians convocou 30 atletas para disputar a Copinha na temporada 2022. Destes, quatro já defenderam o time profissional do alvinegro, sendo Lucas Belezi, Luis Mandaca, Rodrigo Varanda e Felipe Augusto.

Confira a lista completa de inscritos do Corinthians na Copinha.

Goleiros: Alan Gobetti, Bruno, Felipe Longo e Kaue.

Laterais: Daniel, Leo Maná e Reginaldo.

Zagueiros: Alemão, João Pedro, Lucas Belezi, Murillo e Robert Renan.

Meias: Biro, Cauan, Keven, Luis Mandaca, Matheus Araújo, Pedrinho, Riquelme, Ryan, Thomas, e Vitor.

Atacantes: Arthur Sousa, Cauê, Emerson Urso, Felipe Augusto, Giovane, Pedro, Richard e Rodrigo Varanda.

