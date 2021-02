São Paulo x Fluminense: onde assistir final da Supercopa Sub-17

São Paulo e Fluminense decidem nesta quarta-feira (10), o título da Supercopa Sub-17. Em jogo único, a CBF marcou o duelo para a Arena Pantanal, em Cuiabá, às 19h (horário de Brasília).

A decisão coloca frente a frente dois tricolores. Os cariocas, que venceram o Campeonato Brasileiro Sub-17, e os paulistas, campeão da Copa do Brasil da categoria. Ambas equipes já se enfrentaram na temporada e inclusive fizeram a final da Copa do Brasil, na qual o São Paulo levou a melhor e ficou com o caneco.

Onde assistir a Supercopa entre Fluminense e São Paulo

A grande decisão da categoria sub-17 não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV transmite o confronto ao vivo para todo o país, nos canais fechados. Além da emissora, o site da CBF também exibe o jogo, mas na internet pelo MyCujoo.

Prováveis escalações

São Paulo: Leandro; Flávio, Brian, Beraldo e Patryck; Léo, Matheus Amaral e Palmberg; Marquinhos, Talles Wander e João Adriano.

Fluminense: Cayo Fellipe; Lucas Justen, Caio Leão, Davi e Jefté; Alexsander, Metinho, Lucas Felipe e Matheus Martins; João Neto e Arthur.

Como as equipes chegam para o jogo?

Campeão da Copa do Brasil, o Tricolor Paulista chega para o confronto logo depois de justamente vencer o Fluminense, na final da competição. Após empatarem em 0 a 0 em Cotia, o São Paulo conseguiu vencer seus rivais, no Estádio Luso Brasileiro, por 2 a 1, com então virada aos 50 minutos da segunda etapa.

Já o Tricolor Carioca garantiu vaga na Supercopa por conta do título do Campeonato Brasileiro. O clube derrotou o Athletico PR, vencendo os dois jogos por 2 a 1, mas eliminou o próprio São Paulo na semifinal da competição.