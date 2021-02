Hernán Crespo no São Paulo? O que sabemos sobre a contratação

O técnico argentino Hernán Crespo está muito próximo de ser o novo comandante do São Paulo Futebol Clube. No domingo (7), o ex-atleta se despediu do Defensa y Justicia, o que levantou rumores de que ele fecha com a equipe paulista.

O Tricolor está sem técnico desde a última segunda (1), quando demitiu Fernando Diniz, logo depois de uma derrota para o Atlético-GO. O São Paulo chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, com sete pontos de vantagem, mas engatou uma sequência negativa e segue sem vencer em 2021. Atualmente em quarto lugar na competição, o clube está a oito pontos do líder Internacional.

Negociação de Crespo no São Paulo

A diretoria do São Paulo realizou durante a semana algumas pesquisas para contratar um novo treinador. Desde a saída de Fernando Diniz, a cúpula são-paulina continua em contato com alguns técnicos, mas até o momento nenhum acordo fechado. Entre as sondagens, o Tricolor segue apenas com treinadores estrangeiros no radar: Guillermo Schelotto, Pedro Martins e Hernán Crespo. Ambos realizaram entrevistas com a diretoria são-paulina, mas nenhuma ainda está fechada.

Agradecimiento a Hernán Crespo y su cuerpo técnicohttps://t.co/ICPmOPm67h pic.twitter.com/APJ4BIp9jW — Defensa y Justicia (Seguí cuidandote😷) (@ClubDefensayJus) February 8, 2021

Nos últimos dias, cresceu a possibilidade de Crespo comandar o São Paulo. Com a alta do dólar, os valores pedidos pelos treinadores estrangeiros tem inviabilizado as negociações do clube paulista. No entanto, a quantia pedida pelo o argentino agradou a diretoria Tricolor e se encaixa dentro do previsto pelos dirigentes. Embora esteja valorizado no mercado após vencer a Copa Sul-Americana com o Defensa y Justicia, o treinador chegaria ao time do Morumbi e receberia valores próximo ao de Diniz.

O favorito da cúpula são-paulina continua sendo o espanhol Miguel Ángel Ramírez. Entretanto o espanhol tem acordo verbal com o Inter e pode ser que assuma o clube na próxima temporada. Campeão da Sul-Americana com o Independiente del Valle, o treinador já foi também especulado no Palmeiras, logo depois da saída de Vanderlei Luxemburgo.

Quem é Hernán Crespo?

Aos 45 anos, Hernán Crespo é ex-atacante com passagem pela seleção argentina. Em sua carreira como atleta, jogou por clubes como: Internazionale, Milan, Chelsea, River Plate, Lazio dentre outros clubes. Nono maior goleador argentino de todos os tempos, o centroavante pendurou as chuteiras em 2012.

Três anos depois, iniciou sua carreira de técnico, no Modena, da Segunda Divisão Italiana. Em 2018 o treinador assumiu o Banfield, da Argentina, mas durou apenas 18 jogos, com somente quatro vitórias. Em janeiro de 2020, assumiu o Defensa y Justicia e conseguiu seu grande trabalho como técnico, sendo campeão da Sul-americana.