SBT vai transmitir o jogo do Brasil hoje ou não? (12/09)

O jogo do Brasil nesta terça-feira, 12 de setembro, é contra o Peru na segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A bola rola no no Estádio Nacional do Peru, em Lima, a partir das 23h (de Brasília), por isso saiba se vai passar no SBT e como assistir ao vivo.

Onde assistir o jogo do Brasil?

O SBT não vai transmitir o jogo do Brasil hoje nas Eliminatórias da Copa do Mundo porque não possui os direitos do campeonato. A Globo é a única que pode transmitir os jogos das seleções sul-americanas em todo o país, tanto na TV aberta como nos canais pagos.

A programação do SBT hoje, 12, não tem nenhum jogo de futebol. Com a paralisação dos torneios nacionais e internacionais, a emissora não tem nada para passar em dias de semana. Jornais de notícias, programas de entretenimento e filmes estão entre a grade do canal.

O jogo do Brasil vai ser contra o Peru na segunda rodada das Eliminatórias às 23h, horário de Brasília.

Como assistir o jogo do Brasil online?

Para assistir o jogo do Brasil nas Eliminatórias contra o Peru na internet basta acessar o Globoplay e acompanhar a programação da TV Globo de forma gratuita. Não precisa ser assinante do streaming para ter acesso à plataforma de vídeos sob demanda.

Acompanhe o passo a passo e saiba como assistir Peru x Brasil online.

Passo 1: Acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o aplicativo Globoplay no celular, Android ou iOS, de maneira gratuita.

Passo 2: Clique em 'Agora na TV', localizado no menu principal e faça o seu cadastro na Conta Globo de forma gratuita. Toque em 'Cadastre-se' e preencha os espaços em branco com os seus dados pessoais.

Passo 3: Feito o cadastro, retorne ao menu principal e clique novamente em 'Agora na TV'. Escolha o ícone da Globo na programação e assista ao vivo a emissora.

Qual é o próximo jogo de futebol no SBT?

O duelo entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, será transmitido na programação do SBT na terça-feira, 19 de setembro, às 16h (de Brasília) de graça para todo o país.

O SBT é a emissora oficial da Champions League na TV aberta, a única com os direitos de transmissão da UEFA, enquanto os canais pagos a TNT e o Space são responsáveis por exibirem até quatro jogos por rodada, em horários distintos, entre as operadoras de TV paga.

Téo José vai narrar a partida ao lado dos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos.

PSG x Borussia Dortmund - 1ª rodada do grupo F

Terça-feira, 19/09 às 16h

Parc des Princes, em Paris

Onde assistir: SBT

O que são as eliminatórias da Copa?

As Eliminatórias da Copa do Mundo funcionam como um torneio qualificatório entre as seleções de cada um dos cinco continente, América, África, Ásia, Europa e Oceania, para determinar quem se classifica para o Mundial da FIFA.

Cada federação é responsável por organizar o campeonato da sua região. Na América do Sul, as Eliminatórias da Copa são realizada pela Conmebol entre Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Peru, Paraguai e Equador.

Elas se enfrentam em dois turnos, ida e volta, por 18 rodadas em pontos corridos, onde a vitória dá três pontos e o empate apenas um para os dois lados. Ao fim da etapa, os seis melhores avançam para a Copa do Mundo, enquanto o sétimo disputará a repescagem mundial.

