Sergipe x Confiança: onde vai passar e horário hoje – 03/02

Em clássico estadual, as equipes de Sergipe x Confiança se enfrentam nesta quinta-feira, 03/02, com a bola rolando a partir das 20h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Sergipano no Estádio Estadual Lourival Baptista. Com transmissão ao vivo, saiba como assistir ao jogo de hoje.

Onde vai passar o jogo do Sergipe x Confiança

O jogo entre Sergipe e Confiança hoje vai passar na ITTV Sergipão 2022, pay-per-view com cobertura completa somente para assinantes da plataforma. O serviço pode ser acessado através do site oficial (www.ittv.com.br). Basta escolher a opção de assinar o PPV, escolher o melhor plano que se adequa aos gostos do torcedor e acompanhar ao vivo cada um dos jogos.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: ITTV no site oficial ou aplicativo

Pelo grupo A do Campeonato Sergipano, a equipe do Sergipa aparece em segundo lugar com 6 pontos, isto é, venceu os dois jogos que disputou até o momento da competição na temporada. Dessa maneira, buscando continuar entre os primeiros e com 100% de aproveitamento, os anfitriões promete muita ação no clássico de hoje.

Enquanto isso, o Confiança está em primeiro lugar no grupo B com os mesmos 6 pontos da competição. Após vencer os dois desafios, o elenco quer manter-se na liderança por mais tempo e, assim, alcançar a próxima etapa eliminatória do torneio para buscar o troféu da temporada.

Escalações de Sergipe e Confiança

Nenhum dos elencos apresenta novas baixas para o clássico desta quinta-feira, o que significa que entram completas para o confronto e, dessa maneira, colocando ainda mais emoção em campo.

Escalação do jogo do Sergipe hoje: João Gabriel; Márcio Lima, Alexandre Lazarini, Diego Augusto; Elivelton, Diego Aragão, Janderson, Kaio Wilker; Rafael Tonque, Doda, Léo

Escalação do jogo do Confiança hoje: Éwerton; Éverton Silva, Nirley, Adalberto, Danilo Silva; Vinícius Barba, Diego Lorenzi, Álvaro; Minho, Negueba, Renan

Relembre como foi o último jogo do Sergipe x Confiança.

