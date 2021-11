Sevilla x Alavés: onde assistir, horário e escalações hoje (20/11)

Neste sábado, 20/11, as equipes de Sevilla x Alavés se enfrentam a partir das 12h15 (horário de Brasília) pela décima quarta rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir o jogo.

Onde assistir Sevilla x Alavés: O jogo do Sevilla e Alavés terá transmissão ao vivo do Fox Sports na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 20 de novembro de 2021

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, cidade de Sevilla, na Espanha

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em terceiro lugar com 27 pontos, o Sevilla contabiliza cinco rodadas com vitórias seguidas. Por isso, entra com todo o gás necessário neste sábado buscando mais um triunfo enquanto contabiliza oito vítorias, três empates e uma derrota somente. Se vencer hoje, pode assumir a primeira posição.

Enquanto isso, o Alavés entra em campo buscando escapar da zona de rebaixamento. Em décima quarta rodada do Campeonato Espanhol, tem 13 pontos tendo quatro vitórias, um empate e sete derrotas na temporada. Na rodada passada, o elenco não perde em quatro rodadas.

Escalações de Sevilla x Alavés:

O elenco da casa não poderá contar com En-Nesyri e Jesus Navas, enquanto os visitantes não tem Navarro.

SEVILLA: Bounou; Acuña, Diego Carlos, Koundé, Montiel; Fernando, Jordán, Torres; Ocampos, Mir, Suso

ALAVÉS: Fernando Pacheco; Martin, Laguardia, Lejeune, Rúben Duarte; Pere Pons, Loum, Moya; Pellistri, Joselu, Luis Rioja

