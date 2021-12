Sevilla x Atlético de Madrid: onde assistir na TV e horário- 18/12

Ambas as equipes lutam pela liderança no Campeonato Espanhol

As equipes de Sevilla x Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado, 18/12, com a bola rolando às 17h (horário de Brasília), em confronto pela décima oitava rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Com transmissão ao vivo, veja onde assistir o jogo.

Onde assistir jogo do Sevilla x Atlético de Madrid hoje: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol ao vivo neste sábado.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, cidade de Sevilla, na Espanha

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar no Campeonato Espanhol com 34 pontos, o Sevilla precisa vencer o confronto deste sábado se quiser diminuir a diferença que tem com o líder, Real Madrid, e quem sabe assim alcançar a primeira posição nas próximas rodadas. Com o resultado em seu favor, a diferença cai para cinco, isto é, se o Real não ganhar na rodada.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid aparece em quarto lugar com 29 pontos depois de vencer na temporada oito jogos, empatar cinco e perder três. Sob o comando de Diego Simeone, o atual campeão deve colocar em campo os seus melhores jogadores para enfrentar a pedreira deste sábado e trazer para Madrid a vitória.

Escalação de Sevilla e Atlético de Madrid

En-Nesyri se mantém em treinamento, enquanto Fernando está suspenso.

Para Diego Simeone, técnico do Atléti, os jogadores Vrsaljko, Griezzmann e Molina se mantém fora.

Sevilla: Bono; Diego Carlos, Augustinsson, Montiel, Koundé; Jordán, Delaney, Rakitic; Ocampos, Mir, Gómez

Atlético de Madrid: Oblak; Felipe, Hermoso, Kondogbia; Llorente, Lemar, Koke, De Paul, Carrasco; Cunha, Luis Suárez

