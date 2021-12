Recopa Sul-Americana 2022: confira as datas, equipes e estádios

Palmeiras e Athletico-PR vão decidir o título da Recopa pela temporada 2022. Os campeões da Libertadores e Copa Sul-Americana se enfrentam em dois jogos decisivos com data marcada pela Conmebol, a organizadora da final. Além de ganhar o título e a taça, o vencedor também garante uma bagatela em dinheiro. Confira as principais informações sobre a Recopa Sul-Americana 2022.

Quem vai jogar a Recopa em 2022?

Jogam a Recopa Sul-Americana os times Palmeiras e Athletico Paranaense, isto é, os campeões da Libertadores e Sul-Americana respectivamente na temporada 2021 do futebol.

De um lado, o Palmeiras teve uma campanha impecável ao conquistar a classificação para a final. Em Montevidéu, derrotou o Flamengo na prorrogação com gol de Deyverson, tornando-se então tricampeão da Libertadores.

Do outro lado, o Athletico alcançou a decisão depois de passar pelo Peñarol nos dois jogos. Na decisão, ganhou do RB Bragantino também no Uruguai em jogo sem grandes emoções.

Agora, os dois clubes entram em campo para disputar o título da Recopa. A Conmebol já confirmou as datas dos dois jogos da final, que sofreram alterações por conta do Mundial de Clubes, torneio que o alviverde disputa no começo do ano.

Confira as datas dos dois jogos e os mandos de campo. No entanto, a entidade não informou os horários.

Jogo de ida: Athletico-PR x Palmeiras – 23 de fevereiro – Arena da Baixada, Curitiba

Jogo de volta: Palmeiras x Athletico-PR – 02 de março – Allianz Parque, São Paulo

Onde será a Recopa Sul-Americana 2022?

A competição sul-americana é sempre disputada em jogos de ida e volta, portanto cada time tem a oportunidade de disputar uma partida em sua casa. Nesta edição de 2022, o Allianz Parque, em São Paulo, e a Arena da Baixada, em Curitiba, serão os dois palcos da final da Recopa.

A Arena da Baixada, ou Estádio Joaquim Américo Guimarães, é quem receberá o jogo de ida na Recopa entre Athletico e Palmeiras. Sua capacidade é de 43.000 pessoas, contando também com conforto e segurança para os torcedores, incluindo cobertura total das cadeiras, infraestrutura e muita tecnologia, estacionamento coberto, VIP e camarotes, vestiários e acessibilidade.

A última reforma aconteceu em 2016 com a colocação da grama sintética, contando com o certificado do padrão FIFA.

O Allianz Parque é nacionalmente conhecido como a casa do Palmeiras. Ele vai receber em 2022 o jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Foi inaugurado em 2014, em parceria com o WTorre Entretenimento, o clube paulista e naming rights negociado com a Allianz Seguros. Além de partidas de futebol, o espaço também recebe shows, eventos culturais e até mesmo festas.

Tem capacidade para 42.000 torcedores na área coberta, além de contar com anfiteatro para 18.000 pessoas, centro de convenções, 160 camarotes, 6 lounges, serviço de catering e estacionamento para mais de 2.000 veículos.

Qual o valor da premiação da Recopa 2021?

O valor da premiação da Recopa em 2022 ainda não foi divulgado pela Conmebol. No entanto, podemos relembrar a bagatela entregue ao campeão do ano passado como comparação.

O Defensa y Justicia ganhou do Palmeiras nos pênaltis e faturou a taça e a premiação da Recopa Sul-Americana. De acordo com números divulgados pela Conmebol, o clube argentino recebeu R$7 milhões, enquanto o Palmeiras embolsou R$4,2 milhões.

Não se pode dizer que os números serão os mesmos já que a entidade pode, sim, mudar completamente os números.

Como funciona a Recopa Sul-Americana?

A Recopa Sul-americana reúne os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana em um torneio com jogos de ida e volta, onde o vencedor da Libertadores em a chance de decidir em casa. A primeira edição aconteceu em 1989, enquanto em 1998 parou de acontecer, até ser retomado em 2003.

Primeiro, o torneio era disputado entre o campeão da Libertadores e da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Depois, com a criação da Sul-Americana, a Conmebol mudou o regulamento e colocou os dois vencedores dos principais campeonatos do continente em busca do título.

Disputada em dois jogos, a prorrogação em caso de empate é acionada, enquanto a regra do gol fora de casa não é utilizada na competição. Se a igualdade no placar continuar, aí os pênaltis serão necessários.

Todos os campeões da Recopa Sul-Americana

Defensa y Justicia – 2021

Flamengo – 2020

River Plate – 2019

Grêmio – 2018

Atletico Nacional-COL – 2017

River Plate -2016

River Plate – 2015

Atlético-MG – 2014

Corinthians – 2013

Santos – 2012

Internacional – 2011

LDU – 2010

LDU – 2009

Boca Juniors – 2008

Internacional – 2007

Boca Juniors – 2006

Boca Juniors – 2005

Cienciano – 2004

Olimpia – 2003

Cruzeiro – 1998

Vélez Sarsfield – 1997

Grêmio – 1996

Independiente – 1995

São Paulo – 1994

São Paulo – 1993

Colo Colo – 1992

Olimpia-PAR – 1991

Boca Juniors – 1990

Nacional-URU – 1989

