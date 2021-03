Sevilla x Betis: saiba onde assistir ao clássico espanhol – 14/03/2021

Sevilla e Betis protagonizam o Dérbi da Andaluzia, clássico local da cidade de Sevilha, neste domingo (14) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Sevilla x Betis: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 462

OI TV: 111

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Sevilla aparece em 4º com quarenta e oito pontos. Brigando na parte de cima da tabela, o clube da Andaluzia quer assumir a liderança de qualquer maneira e, para isso, precisa vencer todos os desafios da temporada, além de torcer por tropeços dos rivais. Então, no jogo de hoje, Lucas Ocampos é dúvida já que não treinou.

Por outro lado, o Betis vem logo atrás, em 6º com quarenta e dois. Com o propósito de garantir uma vaga na próxima temporada em competições como a Champions, os visitantes devem entrar com força total para garantir os três pontos. Dessa maneira, Manuel Pellegrini não possui em seu plantel Camarasa, Dani Martin e Bartra.

Possíveis escalações de Sevilla x Betis

Possível Sevilla: Bono; Navas, Acuña, Diego Carlos, Koundé; Jordan, Rakitic, Fernando; Suso, Ocampos, En-Nesyri.

Possível Betis: Robles; Sidnei, Emerson, Mandi, González; Rodriguez, Guardado; Canales, Ruibal, Fekir; Juanmi.

Últimos jogos

Ademais, o Betis enfrentou o Alavés na segunda-feira (08) pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, venceu por 3 a 2 jogando em casa.

Enquanto isso, o Sevilla empatou com o Borussia Dortmund em 2 a 2 pelo jogo de volta nas oitavas da Champions, desclassificando-se na competição pelo placar agregado.

