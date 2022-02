Sevilla x Elche: onde assistir e horário do Campeonato Espanhol – 11/02

Abrindo a 24ª rodada do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira, 11/02, as equipes Sevilla x Elche se enfrentam a partir das 17h (Horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, localizado na Andaluzia. Confira as escalações, horários e onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Sevilla x Elche

O jogo do Sevilla e Elche nesta sexta-feira pelo Campeonato Espanhol vai contar com a transmissão do ESPN 4 (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming) para todo o Brasil a partir das cinco horas da tarde.

A plataforma de streaming está disponível apenas para assinantes, com os serviços à venda no site (www.starplus.com) pelos preços de R$32,90 até R$45,90.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local:Estádio Ramón Sánchez Pizjuán

TV: ESPN 4

Online: Star +

Os anfitriões não contam com Montiel, Lamela e Suso para o jogo desta sexta.

Enquanto isso, os anfitriões não tem baixas.

Escalação do Sevilla: Bono; Diego Carlos, Acuña, Corona, Koundé; Joan Jordán, Torres, Fernando; Ocampos, En-Nesyri, Martial

Escalação do Elche: Badía; Palacios, Gonzalo, Bigas, Mojica; Mascarell, Morente, Gumbau, Fidel; Boyé, Milla

Escalação do jogo do Sevilla hoje

SEVILLA: O elenco do Sevilla entra em campo nesta sexta depois de empatar com o Osasuna no último fim de semana do Campeonato Espanhol. Em segundo lugar com 47 pontos, o vice tem apenas seis pontos a menos do que o líder, o Real Madrid. Mesmo com a diferença, ainda conta com a possibilidade de destrona-lo e assumir a ponta.

ELCHE: Do outro lado, o Elche se mantém em décimo quarto com 26 pontos. O grupo não perde uma partida por mais de cinco rodadas, o que classifica o desempenho do Elche como satisfatório com os seus torcedores e, por isso, pode dar muito trabalho ao time da parte de cima da tabela.

