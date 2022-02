Spezia x Fiorentina: onde vai passar e horário do Campeonato Italiano

Nesta segunda-feira, 14 de fevereiro, o duelo entre Spezia x Fiorentina encerra a 25ª rodada do Campeonato Italiano com a bola rolando às 16h45 (Horário de Brasília), no Stadio Alberto Picco, na cidade de La Spezia. Confira a seguir onde assistir e que horas é o jogo de hoje.

Onde assistir Spezia x Fiorentina hoje

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Stadio Alberto Picco

TV: ESPN 2

Online: Star +

Escalações de Spezia e Fiorentina

Spezia: O grupo do Spezia se mantém em décimo quinto lugar no Campeonato Italiano depois de empatar a última partida que disputou diante do Salernitana. Agora, precisa da vitória nesta segunda-feira se quiser buscar a parte de cima da tabela com o objetivo de garantir vaga em competições internacionais no ano que vem.

Fiorentina: Enquanto isso, a Fiorentina mostra cada vez mais uma boa campanha este ano. Mesmo com a saída de Vlahovic, seu principal atacante, o grupo consegue manter o bom desempenho em campo enquanto ocupa a nona posição com 36 pontos.

Escalação do Spezia – Provedel; Reca, Nikolaou, Erlic, Amian; Kiwior, Sala; Maggiore, Gyasi, Verde; Manaj

Escalação do Fiorentina – Terracciano; Martínez, Biraghi, Milenkovic, Odriozola; Castrovilli, Maleh, Amrabat; Piatek, Ikoné, González

Acompanhe um dos últimos jogos entre Spezia x Fiorentina.

