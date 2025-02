Onde vai passar o jogo do Sporting contra o Borussia: assistir Champions ao vivo (11)

Nesta terça-feira, 11, Sporting enfrentará o gigante da Bundesliga Borussia Dortmund na próxima partida da Liga dos Campeões 2024/25. O jogo acontece no Estádio José Alvalade, em Portugal, a partir das 17 horas (de Brasília), e a busca aqui é para chegar na fase eliminatória da Champios League.

Onde assistir o jogo do Sporting x Borussia

A primeira mão do Play-off da Liga dos Campeões será disputada na casa do Sporting, com os olhos voltados para às oitavas de final. O jogo é decisivo e a torcida do Brasil pode assistir na Max e Space. Em Portugal, a transmissão é pelo Sport tv 5.

O SBT fará a transmissão do Real Madrid.

O Dortmund perdeu por pouco uma colocação entre os oito primeiros, enquanto o Sporting quase conseguiu uma vaga entre os 24 primeiros, apesar de um bom começo. Após 10 pontos em quatro jogos, o time português não venceu nenhum dos quatro restantes, com um ponto contra o Bologna o suficiente para se classificar por saldo de gols.

Os italianos derrotando o BVB foi a gota d’água para Nuri Sahin e embora Mike Tullberg tenha supervisionado temporariamente a vitória por 3 a 1 sobre o Shakhtar Donetsk, que superou o Real Madrid por uma colocação entre os 10 primeiros na fase da liga.

Escalação

Sporting: Franco Israel; Ivan Fresneda, Ousmane Diomande, Goncalo Inacio, Maximiliano Araujo; Daniel Braganca, Zeno Debast, Hidemasa Morita; Francisco Trincao, Viktor Gyokeres, Geovany Quenda

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Emre Can, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini; Marcel Sabitzer, Pascal Gross; Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jamie Gittens; Serhou Guirassy