Sporting x Famalicão: saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje (26/10)

Pela terceira rodada do grupo B na Taça da Liga Portuguesa, as equipes de Sporting x Famalicão entram em campo nesta terça-feira, 26/10, a partir das 17h15 (horário de Brasília), no Estádio de Alvalade. Confira todas as informações que você precisa saber onde assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Sporting x Famalicão hoje? O confronto entre Arsenal e Leeds terá transmissão ao vivo a partir das 17h15 (Horário de Brasília) do canal Fox Sports, disponível em operadoras por assinatura, além também da plataforma Star +, pelo site ou aplicativo.

Data: 26 de outubro de 2021

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Alvalade, cidade de Lisboa, em Portugal

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Sporting x Famalicão

As equipes não possuem novas baixas para o jogo desta terça-feira, que promete ser uma bela disputa nos gramados portugueses em busca da vantagem na fase de grupos.

Sporting : Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis; Pedro Porro, Palhinha, Daniel Bragança, Santos; Pablo Sarabia, Pedro Gonçalves, Paulinho

: Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis; Pedro Porro, Palhinha, Daniel Bragança, Santos; Pablo Sarabia, Pedro Gonçalves, Paulinho Famalicão: Luiz Júnior; Adrián Marín, Alex, Penetra, Figueiras; Pickel, Pedro Rodrigues; Jaime, Marcos Paulo, Tavares; Banza

Principais informações sobre o jogo de hoje

O atual campeão português chegou até a fase de grupos da Taça da Liga de forma direta, ou seja, não disputou a fase preliminar. No Campeonato Português o elenco contabiliza tem a invencibilidade de 9 jogos, ocupando a terceira posição na tabela logo atrás de Benfica e Porto. No fim de semana, venceu o Moreirense.

Enquanto isso, o Famalicão superou o Santa Clara na última rodada mesmo sem apresentar um futebol grandioso em campo. O clube luta para escapar da zona de rebaixamento, garatindo a vantagem no saldo de gols diante do Arouca.

