Botafogo, Vasco e mais: chances de subir para série A 2022 do Brasileirão

Faltam sete rodadas para acabar a Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, torcedores fazem as contas para saber quantos pontos serão necessários para ter o seu time na Série A. Além do campeão, outros três também voltam para a primeira divisão em 2022. Dessa maneira, confira as chances que cada um tem de subir.

Chances de subir para a Série A 2022 de cada equipe

Ao fim da temporada, os quatro primeiros colocados do Brasileirão Série B ganham a chance de voltar para a Série A em 2022. O elenco que marcar mais pontos é o campeão brasileiro da segunda divisão para a festa da torcida. Por fim, os outros três primeiros também retornam à elite.

De acordo com o estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba é quem lidera as estatísticas de chances para subir até a primeira divisão com 96.9%. Já o Botafogo é o segundo no ranking com 93.6%.

É importante ressaltar que estes números, coletados pelo Departamento, correspondem ao fim da 31ª rodada em 24 de outubro de 2021, sendo atualizados ao fim de cada semana. A seguir, confira a tabela completa das possibilidades de acesso até a Série A de 2022.

Coritiba – 96.9%

Botafogo – 93.6%

Avaí – 83.1%

Goiás – 66.3%

CRB – 32.4%

Vasco – 12.9%

CSA – 5.2%

Guarani – 4.8%

Náutico – 4.6%

Quantos pontos são necessários para subir da Série B para Série A?

De acordo com números da UFMG, um time precisa ter entre 60 e 64 pontos para estar 100% garantido na Série A do ano seguinte. O número de vitórias, empates e derrotas são indispensáveis se a equipe chegar ao algarismo necessário.

Até o início da 32ª rodada da Série B em 2021, nenhum dos clubes mostra o poder de firmar a sua vaga. Apenas o Coritiba, com 57 pontos, está por 3 pontos (ou uma vitória) do fator ideal entre a estatística.

Quem vai ser rebaixado para a Série B de 2022?

Assim como quatro equipes tem a oportunidade de voltar para a primeira divisão do futebol brasileiro, outras quatro tem o azar de cair da Série A para a B em 2022. Nada está definido até a 28ª rodada mas os números e o desempenho dos concorrentes ao longo da edição mostram muito sobre o provável destino de cada um.

A Chapecoense está na lanterna da tabela com 13 pontos e com isso deverá estarde volta na segunda divisão em 2022, principalmente porque tem 99,9% de chances segundo o raciocínio do estudo feito pela UFMG.

O Juventude, também do Sul, é outro que apresenta alta possibilidade de jogar a Série B no ano que vem com 67.8%, seguido do Sport, time de Recife comandado por Gustavo Florentín, com 62.1%.

A surpresa no quadro de rebaixados pode ficar com o Grêmio, disputando a segunda divisão pela terceira vez em sua história. O clube, que optou por trocar Felipão por Vagner Mancini, contabiliza 26 pontos em 25 jogos disputados, tendo 56.1% de chances de rebaixamento.

