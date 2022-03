Sporting x Porto: onde assistir e horário da semifinal hoje ao vivo (02/03)

Pela semifinal da Taça de Portugal, as equipes Sporting x Porto se enfrentam nesta quarta-feira, 02/03, a partir das 17h45 (Horário de Brasília), no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Onde vai passar o jogo de hoje? Confira a seguir as principais informações.

Onde assistir Sporting x Porto hoje

A partida entre Sporting x Porto hoje tem transmissão no canal ESPN 2 e streaming Star +, a partir das 17h45 (Horário de Brasília), somente para assinantes em todos os estados do Brasil.

A plataforma do streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 02/03/2022

Horário: 17h45 (Horário de Brasília)

Árbitro:.

Local: Estádio de Alvalade, em Lisboa

Onde assistir jogo de hoje: ESPN 2 e Star +

Escalação de Sporting e Porto

Sporting: Adán; Coates, Gonçalo Inácio; Matheus Luiz, Santos, Ugarte, Pedro Porro; Paulinho, Bragança, Slimani

Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Cardoso, Sanusi; Vitinha, Pepê, Eustáquio, Otávio; Evanilson, Taremi

Atual campeão português, o Sporting entra em campo nesta quarta-feira pela semifinal da Taça de Portugal depois de vencer Belenenses, Varzim e Casa Pia e Leça. Agora, espera contar com a vitória nesta quarta-feira para sair na frente em busca do placar, contando com a força de sua torcida.

Enquanto isso, o Porto passou por Sintrense, Feirense, Benfica e Vizela para chegar até a semifinal da disputa e lutar pelo título da competição. Se vencer o jogo de hoje, garante a vantagem e promete dar o seu melhor no jogo de volta, em casa, para comemorar a classificação até a grande final na temporada.