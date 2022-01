St. Pauli x Borussia Dortmund: onde assistir a Copa da Alemanha – 18/01

Em partida única, quem vencer está classificado para as quartas de final da competição alemã

Pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, o confronto entre St. Pauli x Borussia Dortmund acontece nesta terça-feira, 18/01, a partir das 16h45 (horário de Brasília), jogando no Millerntor-Stadion. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir na TV e online.

Quando é St. Pauli x Borussia Dortmund?

Pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, a partida começa às 16h45 desta terça-feira (horário de Brasília), 18 de janeiro de 2022, no Millerntor-Stadion, na cidade de Hamburgo, na Alemanha.

Onde assistir o jogo do Borussia Dormtund hoje ao vivo?

A ESPN 4 (antigo Fox Sports) vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O St. Pauli disputa a segunda divisão e está em primeiro lugar com 37 pontos. Dessa maneira, mostra grande desempenho em campo durante os confrontos da temporada. Agora, para chegar até as oitavas da Copa da Alemanha, o elenco venceu FC Madgeburg e o Dynamo Dresden.

Do outro lado, o Borussia Dortmund passou por Wehen Wiesbaden na primeira rodada, e o FC Ingolstadt na segunda fase da competição. Agora, pelas oitavas de final, os alvinegros esperam conquistar a classificação para a próxima rodada. No Campeonato Alemão, aparece em segundo lugar com 40 pontos.

Escalações de St. Pauli e Borussia Dortmund:

Provável escalação de St. Pauli: Vasilj; Ohlsson, Ziereis, Medic, Paqarada; Smith, Irvine, Hartel; Buchtmnn, Burgstaller, Dittgen

Provável escalação de Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Can, Hummels, Akanji; Witsel, Marius Wolf, Brandt; Haaland, Hazard, Reus

