FIFA elege Lewandowski o melhor jogador do mundo de 2021

Robert Lewandowski é quem ganhou o FIFA The Best de melhor jogador do mundo na temporada 2021. O atacante do Bayern de Munique foi revelado como o vencedor da categoria durante cerimônia realizada nesta segunda-feira, 17 de janeiro, na Suíça. O polonês deixou para trás Lionel Messi e Mohamed Salah. Confira a lista completa da categoria melhor jogador do mundo e os vencedores em todas as categorias no FIFA The Best 2021.

Lewandowski é eleito melhor jogador do mundo de 2021

Pela segunda vez na carreira, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique e Seleção da Polônia, é o ganhador do FIFA The Best em 2021. O polonês superou Lionel Messi e Mohamed Salah e conquistou o troféu da entidade no futebol. O primeiro prêmio ele recebeu na temporada 2019/2020.

“Estou muito honrado em ganhar este troféu”, disse ele por videoconferência. “Me sinto muito orgulhoso e sinto felicidade porque esse troféu também pertence aos meus companheiros de equipe e treinadores. Todos nós trabalhamos duro para ganhar os jogos e ganhar os troféus. Isso torna especial trabalhar com todos os caras ao meu redor.”

Lewandowski era um dos favoritos a ser coroado como o melhor jogador do mundo de 2021 porque teve uma temporada fantástica nos gramados pelo Bayern. O jogador marcou 48 gols em 40 jogos e também foi campeão pelo Campeonato Alemão e Supercopa da Alemanha.

Ele também integrou o plantel de jogadores da Polônia na Eurocopa e fez bonito ao comandar a equipe dentro de campo e também fora dela.

Trinta jogadores foram os finalistas na categoria, incluindo Messi, do PSG, e Mohamed Salah, do Liverpool.

Melhor jogadora no FIFA The Best 2021 do mundo

Como esperado, a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, foi a grande vencedora da categoria melhor jogadora da temporada 2021. A jogadora faturou a Bola de Ouro e agora consagra uma belíssima temporada em campo com o prêmio da FIFA.

Alexia superou Jennifer Hermoso, sua colega de elenco, e Sam Kerr, do Chelsea e Seleção da Austrália. Este ano, a brasileira Marta, jogadora que mais venceu premiações no futebol feminino, ficou de fora da competição.

Melhor goleiro no FIFA The Best 2021

O jovem Édouard Mendy, goleiro do Chelsea e também da Seleção do Senegal, foi quem ganhou o prêmio de melhor goleiro da temporada 2020/21 no FIFA The Best. O atleta de 29 anos superou nomes como Gianluigi Donnarumma, do PSG e Seleção da Itália, e Manuel Neuer, veterano do Bayern de Munique e Alemanha..

O italiano era o favorito a levar o prêmio já que venceu a Bola de Ouro e foi grande destaque na Eurocopa após levar a sua seleção para a final e vencer o torneio com uma disputa de pênaltis acirrada diante da Inglaterra. No entanto, a atuação de Mendy tanto no Campeonato Inglês como na Champions fez com que Mendy ultrapasse Donnarumma nos votos.

Quem venceu o FIFA The Best para goleira

A chilena Christiane Endler, goleira do Lyon, ganhou o prêmio FIFA The Best como melhor goleira da temporada 2021, superando Ann-Katrin Berger, do Chelsea FC e Stephanie Lynn Marie Labbé, Paris Saint-Germain.

A atleta de 30 anos é a primeira latina a receber o prêmio na posição, e também a estreia como vencedora da jogadora.

Tuchel é eleito o melhor técnico do futebol masculino no FIFA The Best

Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, venceu a categoria de melhor técnico do futebol masculino da FIFA. O comandante foi responsável por levar a equipe inglesa até a grande final da Champions League na temporada passada e, diante do Manchester City, venceu a sua segunda orelhuda na história.

O técnico desbancou Pep Guardiola, do Manchester City, e Roberto Mancini, da Seleção da Itália.

Melhor técnica no Futebol Feminino do The Best FIFA

A inglesa Emma Hayes, do time feminino do Chelsea FC, foi quem ganhou o prêmio de melhor treinadora do futebol feminino na temporada 2020/21. Ela desbancou nomes como Lluís Cortés, do FC Barcelona, e Sarina Wiegman, da Seleção da Inglaterra.

O elenco do Barcelona era o favorito na premiação já que venceu a Champions League. No entanto, Emma surpreendeu na votação e levou a melhor.

Prêmio Puskas de gol mais bonito – melhor jogador do mundo 2021

Com participação da votação popular, Érik Lamela, atual jogador do Sevilla mas atleta do Tottenham na época, faturou o prêmio Puskas de gol mais bonito da temporada.

O argentino desbancou Patrik Schick e Mehdi Taremi, representando a Seleção da República Tcheca e Porto respectivamente. O gol saiu em vitória do Tottenham contra o Arsenal por 2 a 1 no Campeonato Inglês em março de 2021.

A votação do Puskas é diferente das demais. Nesta categoria, o voto do público é quem decide o grande campeão do gol mais bonito, além de contar com mulheres e homens competindo juntos.

Confira o gol de Lamela, indicado ao Puskas e vencedor.

Seleção do ano pela FIFA no futebol masculino e feminino

Além de entregar prêmios individuais, a FIFA também monta a seleção dos sonhos tanto no futebol masculino como no feminino.

Na primeira categoria, jogadores do Chelsea, PSG e Manchester City dominaram a esquadra. Já no feminino o Chelsea levou a melhor. O Barcelona, entretanto, não apareceu.

Confira a seguir as seleções completas.

FUTEBOL MASCULINO:

Goleiro: Gianluigi Donnarumma (PSG)

Defesa: David Alaba (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus) e Rúben Dias (Manchester City)

Meias: Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea) e N’Golo Kanté (Chelsea)

Ataque: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Erling Haaland (Borussia 09 Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern de Munique) e Lionel Messi (PSG)

FUTEBOL FEMININO:

Goleira: Christiane Endler (PSG)

Defesa: Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Manchester City), Magdalena Eriksson (Chelsea) e Wendie Renard (Lyon)

Meio: Estefanía Banini (Levante/Atlético de Madrid), Barbara Bonansea (Juventus) e Carli Lloyd (NJ/NY Gotham FC)

Ataque: Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Arsenal) e Alex Morgan (Tottenham Hotspur FC Women/Orlando Pride/San Diego Wave FC)

